La amistad de sus presentadoras, base del programa mexicano "Netas divinas"

Tras decir adiós a una de sus conductoras, el programa mexicano de televisión "Netas Divinas" se prepara para una tercera temporada llena de cambios, pero sobre todo, de mucha amistad entre sus presentadoras.

"Es un trabajo que no vemos como trabajo. Es muy cierto eso de que si disfrutas tu trabajo no trabajarás un solo día y creo que así lo vemos, es increíble cumplir tres años juntas", dice a Efe la cantante y conductora Daniela Magún.

El último capítulo de la temporada pasada, la actriz Jacqueline Bracamontes, una de las llamadas "netas", tuvo que dejar el programa debido a las complicaciones de movilidad que la pandemia trajo desde el año pasado.

"Fue una despedida muy amarga pero dulce a la vez porque es para cosas positivas y encima la pandemia aqueja a todo el mundo. Ella antes viajaba con mucha facilidad de Miami a México a grabar los programas y ahora fue imposible", contó Magún.

Con tristeza pero también llenas de emoción, las presentadoras, Magún, Natalia Tellez, Consuelo Duval y Paola Rojas, enfrentan el cambio con nuevas dinámicas y escenografía renovada.

"Esta temporada será mucho más dinámica, con muchas risas pero también muchos temas que son importantes platicar y tocar", contó la también integrante del grupo de Kabah.

Los dos nuevos sets de grabación están conformados por un baño, al ser "uno de los lugares donde mejor platican las mujeres", donde las presentadoras contarán sus penas, y una terraza en donde "las netas" jugarán con sus invitados.

AMISTAD Y CARIÑO

Parte del gran éxito que ha vivido el programa desde su renovación en 2018 ha sido la confianza y el cariño que las presentadoras han logrado tener entre ellas.

Sobre en qué momento se dio este cariño de amigas, tan honesto, Magún dijo que fue en el momento en el que Duval las quiso a todas. "Es una persona generosísima de amor pero escoge muy bien sus amores. Fue una cosa muy orgánica y natural y por algo terminamos esta familia de mujeres juntas", comentó.

Y aunque a veces hablan un "poco de más" de su vida personal, Magún disfruta todo el proceso que se vive a la hora de grabar cada capítulo, aunque después llegue algún tipo de arrepentimiento.

"Te sientas en ese sillón y es como en automático que no te das cuenta y después dices ¿es en serio que dije eso al aire? Mis papás todos los miércoles ven el programa y después de que vean el primer episodio, tengo miedo de que no me vuelvan a hablar", dice la cantante, quien adelanta que el capítulo girará en torno al amor en tiempos de pandemia.

La nueva temporada de "Netas divinas" comienza este miércoles y seguirá con sus emisiones semanales por el canal Unicable.

En el ámbito musical, Magún anunció que sigue trabajando junto con los integrantes de Kabah y, aunque aún no tienen fecha de regreso a los escenarios, su trabajo más reciente fue la creación del tema principal de la serie de comedia de Televisa "Tic tac toc". México (EFE)