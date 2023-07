La artista española Malena Gracia asegura que “el mundo del espectáculo es muy solitario”

La cantante, actriz y presentadora española Malena Gracia expuso con franqueza la cruda realidad de la soledad en el mundo del espectáculo en una entrevista con EFE en México.

Con el objetivo de relanzar su carrera artística, la actriz estará en México hasta el 28 de julio, país que, consideró, ofrece oportunidades inigualables para trabajar en telenovelas y series, lo describe como “una puerta muy grande” que se abre hacia un horizonte prometedor.

“He venido para tener citas con productores de series y telenovelas, y ver si puedo trabajar aquí. Sería muy feliz estar en este país durante un largo tiempo y evitar viajes tan esporádicos”, recalcó la artista.

MÚSICA PARA EL COLECTIVO LGTB

La cantante, quien está lanzando su nuevo álbum, presenta la canción “Yo te siento así” y planea lanzar un nuevo tema cada mes. Próximamente, el 27 de julio, llegará “What a feeling”, dedicadas todas ellas al colectivo LGTB.

“Me sentí atacada y vulnerada por ser mujer, por hacer lo que quería (...). El colectivo, además de apoyarme, también ha sido muy atacado. Tenemos mucho en común y el disco va dedicado a ellos”, destacó.

La artista enfatizó que el éxito de algunas de sus canciones como “Loca” se debe a su forma de ser y al cariño que le tiene la gente por ser “muy de pueblo”.

“Vengo de abajo, de una familia humilde y eso la gente lo ha valorado mucho. No soy hija de ninguna figura famosa y a mi nadie me ha regalado nada”, remarcó.

La cantante resaltó que le encantaría colaborar en un futuro con reconocidos artistas mexicanos como la actriz y modelo Lorena Herrera o el cantante Alejandro Fernández, quienes tienen un gran renombre.

MOMENTOS DIFÍCILES

A lo largo de su carrera, la artista ha sufrido muchos momentos de acoso, críticas y dificultades que han marcado su trayectoria.

“Fui a ver a un productor, me cerró la puerta y no me dejaba salir pensando que iba a ver algo más”, desveló, aunque no dio mayores detalles acerca de dicha situación.

Gracia compartió que ha experimentado momentos de gran éxito, sin embargo, muchos de esos logros no los ha podido compartir con nadie, lo que la ha llevado a encontrarse llorando sola en su casa.

“Las parejas se aburren debido a la dificultad de convivir con una vida artística que implica constantes viajes. Me he sacrificado mucho, renunciando a tener hijos y esposos, ya que estas son vidas muy complejas de comprender”, subrayó.

Por último, Gracia expresó que, a pesar de los desafíos, esta vida complicada es una elección personal y que realmente la disfruta. México (EFE)