La cantante Verónica López quiere incursionar en el género tejano

Por Roberto PELÁEZ

“No puedo dejar de cantar, sé lo que significa para el ser humano... es algo mágico”, afirma la cantante Verónica López, nacida en California, de padre jalisciense y madre estadounidense.

La mayor de seis hermanas, recuerda que desde pequeña escucha “a un hermano de papá interpretar muchas canciones de Vicente Fernández, tal vez de ahí surgió mi amor por el mariachi, aunque -subraya- he cantado muchos géneros, no me gusta encasillarme, y ahora pretendo ser la pionera con música tejana en Las Vegas”, asegura entusiasmada.

Con alrededor de 25 años en ‘la ciudad que no duerme’, los ojos de la entrevistada adquieren un brillo especial cuando platica de los discos que ha grabado.

“Me gustó mucho ‘Verónica con banda’, ‘Chismes’, ‘Más chismes’, pero no tengo dudas de que la canción ‘La gloria de América’ es mi obra más escuchada.

“No solo canto, explica, también compongo, y siempre recuerdo cuando llevé a las oficinas del periódico El Mundo mi canción ‘La gloria...’, a Eddie Escobedo Sr. le gustó mucho, me invitó a numerosos eventos que organizaba para que la cantara.

“Lo mejor, continúa, fue cuando me llevó a Washington para que la cantara en una marcha de miles de inmigrantes, ese momento no puedo olvidarlo, resultó emotivo ver a tantas personas escuchando mi obra, afloraron los sentimientos, por eso siempre le agradezco a Escobedo Sr. lo que hizo por mí”, destaca.

Volviendo a lo del género tejano en Las Vegas, apunta: “no es algo que tenga mucha fuerza, arraigo en esta ciudad, por eso quiero dar un ‘empujón’, grabar y ver si pega... creo que soy la primera en estar haciendo algo aquí con lo tejano.

“Grabé con Javier Villareal la cancion ‘Me desalojaste de tu corazón’, se escucha mucho en Texas, incluso hice un video clip con el apoyo del reconocido árbitro de boxeo Joe Cortés, sin embargo en Las Vegas tengo respaldo”, comenta.

“Ahora, prosigue, estoy en los preparativos para volver a grabar con Javier, se trata de ‘Sueño’, es casi seguro que estas dos canciones las vamos a incluir en el álbum de música tejana, adelanta, va a resultar una aspiración hecha realidad”.

Habla de la cantante Selena Quintanilla y subraya: “Realmente vine a escuchar de ella, sus canciones, después que la asesinaron, enseguida me percato del repertorio, su manera de entregarse sobre el escenario, tenía algo especial, la letra, la música, y eso para mí es fundamental... me pasa cuando escucho a Celine Dion, Barbra Streisand, la propia Lola Beltrán, siento que le ponía mucho sentimiento, eso es algo que distingue”, asegura.

“Para mí, resalta, es importante percibir algo, que se conjuguen de manera armónica la letra, la música, el desempeño de la artista, la manera de ofrecer su arte, eso me gana”, apunta la defensora del tejano.