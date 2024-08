La congresista Yadira Caraveo urge a latinos a hacer historia en “históricas” elecciones

La congresista demócrata Yadira Caraveo, la primera persona latina que representa a Colorado en el Congreso, dijo en entrevista con EFE que las elecciones que se aproximan son “históricas” y llamó a su comunidad a hacer historia en contra de la “división” que propone el expresidente Donald Trump (2017-2021).

La hispana, una pediatra de 44 años elegida en 2022, busca en noviembre próximo la reelección por el Distrito 8, una amplia zona del norte de Denver donde el 38 % de los residentes es de origen latino, la cifra más alta en Colorado.

“Nuestro partido entiende los desafíos que enfrenta nuestra gente y entiende que todos queremos una vida mejor. El otro partido habla de división. Y ya sabemos lo que el expresidente (Trump) piensa de nosotros los latinos, que somos criminales y que deberían deportarnos. La diferencia es drástica”, expresó la congresista.

Caraveo dijo que las del 5 de noviembre son las elecciones “más importantes de nuestras vidas” y exigen que los votantes latinos acudan a las urnas en números también históricos “para definir el destino y las prioridades del país por muchas décadas futuras”.

La hispana se reunió el sábado pasado con dirigentes latinos en Brighton, una localidad al noreste de Denver.

La congresista dijo que este año “ya no alcanza con saber los nombres de quiénes están en las boletas”, sino que se debe saber “quiénes pelean por nosotros, por nuestros trabajos y por nuestros inmigrantes, como mi padre, un mexicano que trabajó 51 años en construcción”.

Recordó que sus padres obtuvieron la residencia permanente gracias a la Ley de Reforma Migratoria de 1986, la última que se ha logrado en Estados Unidos.

Según Caraveo, la idea de sus encuentros comunitarios “no es que me vengan a escuchar a mí, sino que yo pueda escuchar los problemas y las preocupaciones de las personas, porque si no conozco los problemas no puedo ayudar a resolverlos.

Esa política local, dijo, debe complementarse con el accionar a nivel federal.

Antes de su reunión con dirigentes hispanos, la congresista recorrió a pie la zona céntrica de Brighton, donde existen numerosos negocios hispanos como taquerías, restaurantes y tiendas.

En ese recorrido encontró quejas sobre la falta de iluminación nocturna en las calles y se comunicó enseguida con autoridades regionales y locales para exponer el asunto.

“Se ha dicho que nuestro voto es nuestra voz. Lo que no siempre se dice es que eso funciona cuando elegimos a personas de nuestra comunidad para que nos representen en Washington DC y cuando hablamos directamente con esos representantes. Por eso me honra ser la congresista del distrito con el mayor porcentaje de latinos en todo el estado”, agregó.

En inmigración Caraveo se ha separado algunas veces de la postura del Partido Demócrata.

La congresista votó a favor de una resolución republicana que condenaba a la vicepresidenta, Kamala Harris, por el manejo de la seguridad fronteriza por parte de la administración del presidente estadounidense, Joe Biden.

Sus esfuerzos legislativos incluyen proyectos de ley para acortar el período de espera para la autorización de trabajo para los inmigrantes y facilitar el camino hacia la ciudadanía para los “soñadores”, jóvenes que llegaron de niños a Estados Unidos con sus padres indocumentados.

Además, ha propuesto medidas para proporcionar recursos a las fuerzas del orden que se ocupan de cuestiones relacionadas con la frontera y para garantizar la rendición de cuentas en los centros de detención del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

“Estoy aquí para escuchar. Trabajo con ambos partidos para entregarles los mejores resultados cada día a todos los habitantes de Colorado”, aseguró.

La hispana, una pediatría de la Universidad de Colorado, una profesión que todavía ejerce en varias clínicas comunitarias y privadas de Denver, defiende la reforma del sistema de salud, enfocándose en reducir los costos de la atención médica, la asequibilidad de la vivienda y el combate al cambio climático.

También ha trabajado en esfuerzos bipartidistas para abordar la epidemia de fentanilo y ha impulsado políticas para ampliar el Crédito Tributario por Hijos y permitir que el programa federal de salud para adultos Medicare negocie los precios de los medicamentos. Denver (EFE)