Libros en Oaxaca la mujer, tema central en la feria

Las ferias de libros, al igual que muchas otras actividades culturales, han sido espacios básicamente patriarcales, asegura la escritora, traductora y activista de derechos lingüísticos del pueblo indígena ayuujk Yásnaya Aguilar Gil (Ayutla Mixe, Oaxaca, 1981):

En general podemos ver ferias en la que la presencia o la decisión de las mujeres es soslayada; incluso en la propia historia de la literatura el trabajo de las mujeres siempre ha sido invisibilizado. La literatura, y por lo tanto las ferias de libros, han sido espacios de prominencia patriarcal.

Yásnaya Aguilar Gil dice que en la producción literaria occidental ha habido mujeres que han dado grandes aportes escriturales, como en todos los aspectos de la vida social, “pero ha habido un borramiento”:

Poco a poco se ha empezado a quitar esa censura, pero a pesar de todas las condiciones materiales en las que esas mujeres han desarrollado su trabajo sí ha habido una buena producción. Pero se las borra, a las mujeres. Las propias mujeres están luchando en que esta censura o este borramiento de la historia deje de suceder y se reconozca lo que es.

“En la historia de la literatura estándar, durante mucho tiempo no se le ha reconocido a la mujer su trabajo. No solo en la parte de la escritura, sino en el que han participado de manera gratuita sosteniendo el trabajo literario de muchos hombres. Mucho del trabajo de la literatura está sustentado en el trabajo invisibilizado de las mujeres”.

Literatura multilingüe

Aguilar Gil señala que si para los escritores indígenas es difícil destacar en la literatura, cuantimás para la mujer:

No hay editoriales suficientes que estén publicando en una gran diversidad de lenguas. Cada vez que se habla de la literatura mexicana se habla como si esta fuera siempre producida en español. La literatura mexicana debe ser multilingüe. Si no, no es mexicana.

La autora mixe dice que a pesar de esas lesivas condiciones han destacado varias mujeres, escribiendo en diferentes lenguas indígenas, entre ellas Irma Pineda, Natalia Toledo o Enriqueta Lunes:

Muchas de esas mujeres están involucradas en la defensa de los territorios y de los pueblos indígenas. Este trabajo literario no está desligado de su labor por la comunidad y en defensa de la cultura indígena.

Se crean, por lo demás, “ciertos espacios exclusivos para quienes escriben en lenguas indígenas”:

Y no hay una apertura para discutirlo, lo cual es fundamental, además del racismo existente desde hace 500 años contra los pueblos y lenguas indígenas. Oaxaca (NOTIMEX)