Mónica Briz... sueños entre hilos y telas

Por Roberto PELÁEZ

Oriunda de la ciudad de Puebla, en el estado mexicano del mismo nombre, Mónica Briz es la mayor de tres hermanos. “Fui apegada a mis abuelos maternos -militar y maestra-, ellos me inculcaron el amor por las artes, la lectura, la pintura... tenían su biblioteca llena de libros, casi adolescente encontré revistas de moda, desde entonces ella es mi gran compañera, una forma de expresarme”, resalta la destacada diseñadora.

Briz forma parte de la comitiva poblana involucrada en las actividades por el aniversario 161 de la Batalla de Puebla.

“Me inicié muy joven como modelo de pasarela y en el mundo de la fotografía, agrega, ellos me fueron llenando, ver los colores y las texturas resulta un gran placer, estudié Moda y después de vivir en la CDMX, y regresar a mi cuidad me reencontré con el textil, enamorándome de él hasta ahora”, apunta con una sonrisa.

“’El hilo continuo’, prosigue, es la búsqueda de artesanas, su capacitación en temas medulares como calidad y tendencia... el arte lo ponen ellas, indígenas otomies, mixtecos, nahuas, residentes en mi estado; son más de dos mil artesanas bordando piezas llenas de amor, de color y de esperanza, es algo sin dudas hermoso.

“No hay dudas de que en estos lienzos -muestra algunas de las piezas que diseñó- bordan sus sueños, las flores, las frutas, los animales, hablan de sus almas”, advierte entusiasmada.

“Renuncié a la moda comercial, dice, me siento afortunada de tener a esas artistas que me permitan usar sus lienzos, conocer sus casas, comerme un taco, de una tortilla recién hecha, diseñar juntas, hacer pasarelas con música mexicana, hablar con mis modelos, pongo tocados de flores en sus cabezas, he visto a personas llorar cuando ven estas piezas..., luego verlas subir a las pasarela y recibir un aplauso.

“Cada pieza terminada, la pasarela o sesión fotográfica es una inspiración, enseguida pensamos en la siguiente, comenta, ‘Corazón de tela’ hace eso, provoca el consumo de prendas artesanales, es nuestra marca reciente

“Me siento afortunada al ver piezas terminadas, verlas en otras mujeres, saber que las artistas cobran un precio, vamos enrredándonos en ‘El hilo Continuo’, creciendo”, sostiene.

“Queremos mostrar las piezas, vestir de ellas a Las Vegas, muchos desean tener piezas únicas, de artesanas que ya también diseñan, valoro mucho su trabajo, he hecho de esto parte de mi vida”, apunta sin poder evitar la emoción.