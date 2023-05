Madres indígenas marchan en busca de familiares desaparecidas en sureste de México

Un centenar de madres indígenas mayas, tzotziles, tzeltales, zoques y choles de personas desaparecidas, marcharon este miércoles en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, estado de Chiapas, sureste del país, para exigir justicia ante una crisis de violencia, migratoria y de desapariciones forzadas en la región.

La fecha fue significativa para la protesta ya que este miércoles en México se celebra el Día de las Madres pero para esta movilización “El 10 de mayo no hay nada que festejar”, frase que utilizaron para destacar en la movilización.

Desde las 10.00 hora local (16.00 GMT) las mujeres, en su mayoría, tomaron parques y calles para visibilizar que en el sur-sureste de México va en aumento delitos como la desaparición de personas, mujeres, niños y hombre, para recordar a sus familiares montaron tendederos con los rostros de los desaparecidos.

Los denunciantes coincidieron que el Estado mexicano está siendo omiso ante el llamado de justicia de miles de familias que buscan a sus familiares.

Además, llevaron a cabo una pega hojas de búsqueda en varias dependencias de Gobierno, calles, postes y también entregaron hojas volantes y hasta dulces etiquetados, con el rostro del desaparecido, a los ciudadanos que miraban la protesta.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos de las infancias como Melel Xojobal detalló que desde 2020 a 2022, 476 niños y adolescentes no habían sido localizados y estimó que 7 de cada 10 desaparecidos corresponde a una niña o adolescente.

A esta manifestación se unieron las madres que aún no encuentran justicia por los feminicidios de sus hijas y expresaron su decepción hacia la impartición de justicia, como es el caso de Araceli Osorio, madre de Lesvy Rivera Osorio, asesinada en el 2017 en el campus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la capital mexicana.

“Que el mundo sepa que en México ser mujer es un peligro, un riesgo que no tiene que ver con un tema de seguridad, que tiene que ver con un tema de desigualdad, de discriminación y de opresión que no permite que podamos ejercer nuestro derecho principal”, dijo Araceli Osorio.

“Este 10 de mayo se exige el acceso de la justicia, que sean castigados los autores materiales e intelectuales de los crímenes que se ejecutan a nivel nacional”, dijo Roberto Mendoza, integrante de organización del Frente Nacional de Lucha del Socialismo.

En tanto, Roberta Martínez López, contó a EFE que por 19 años ha buscado a su hijo sin tener respuesta de la Fiscalía, ha buscado ayuda de varias organizaciones que le han apoyado a unirse a las redes de madres buscadoras y dijo espera encontrarlo vivo o muerto.

Este miércoles, cientos de madres de personas desaparecidas marcharon este Día de las Madres en Ciudad de México para pedir el fin de la indolencia de las autoridades del país ante una crisis que no termina y cuyas víctimas siguen aumentando cada día.

Las mujeres, quienes se congregaron en el Monumento a la Madre y caminaron hacia el emblemático Ángel de la Independencia, recordaron que, aunque para muchas personas cada 10 de mayo es una fiesta, para ellas “es de lucha y de protesta” desde que sus hijas e hijos desaparecieron dejando un hueco irreparable en cada familia.

Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) México, recordó que esta marcha se celebra desde hace 12 años debido a la crisis de personas desaparecidas y a la necesidad de las madres de exigirle a las autoridades mexicanas que hagan su labor de búsqueda e investigación para encontrar a sus hijos. San Cristóbal de las Casas (EFE)