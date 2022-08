Melissa Barrera: ‘Keep Breathing’ va de sobrevivir a tus propios pensamientos

Estar solo y atormentado por tus pensamientos es algo que muchos han vivido durante la pandemia, una experiencia que a la mexicana Melissa Barrera le sirvió para preparar su papel en “Keep Breathing”, la trepidante miniserie de supervivencia que Netflix estrena este fin de semana.

“Mi personaje está en medio de la nada, tratando de sobrevivir. Pero también están saliendo a relucir todos los traumas de su niñez, la relación con sus papás... Y todos esos vampiros emocionales que tenemos pero que ignoramos”, cuenta la actriz en una entrevista con Efe.

Después de protagonizar la adaptación a la gran pantalla del musical de Lin-Manuel Miranda “In The Heights”, Barrera ha dejado de ser una de las latinas más prometedoras de Hollywood para confirmarse como uno de sus activos más valiosos.

Prueba de ello es que el gigante Netflix confió en ella para llevar todo el peso narrativo de una ambiciosa ficción que sigue a una única mujer, Liv, en su intento por salir adelante después de que su avión se estrelle en un bosque de Canadá sin ningún superviviente más.

“Ahí, más que nada, a lo que tiene que sobrevivir es a sus propios pensamientos y emociones”, explica.

A lo largo de seis episodios, esta miniserie centra toda su atención en una abogada descontenta con su vida en Nueva York que decide embarcarse en un extraño vuelo privado después de que su trayecto comercial a Canadá haya sido cancelado.

Pero cuando la avioneta en la que viajaba se accidenta en un bosque, descubre que no había registros de ese vuelo y, por tanto, no llegarán equipos de rescate.

Así que la abogada deberá aprender a defenderse en un entorno en el que los dólares de la Gran Manzana no valen más que para encender un fuego y en el que la competencia no se da con otros compañeros ambiciosos, sino con animales salvajes o contra el propio entorno.

“Tuve que hacer entrenamiento de buceo, acostumbrar mi cuerpo a las aguas heladas e incrementar el tiempo que tenía que estar dentro del agua. Fue todo un reto”, recuerda Barrera.

Sin embargo, “Keep Breathing” pretende alejarse de la premisa de la emblemática “Lost” al incorporar en su guion incontables “flashbacks” que muestran la vida asfixiante de la protagonista en Nueva York, su relación su familia, y como la ruptura con un novio reciente no ha dejado de atormentarla.

“Es el momento perfecto para la serie porque estamos saliendo de una pandemia que ha hecho que en soledad mucha gente estuviera con sus pensamientos. Y es difícil porque estamos acostumbrados a ir por la vida rápido y distraídos para evitar lidiar con el dolor que traemos”, analiza la actriz.

Sobre su personaje, Barrera destaca también con orgullo que no esté condicionado por su latinidad, algo muy poco común en los papeles que Hollywood ofrece a los latinos.

“Cuando me dan la oportunidad, como en este show, de hacer un papel que está escrito para una mujer, no necesariamente latina ni de ningún otro tipo específico, me encanta”, confiesa.

“Yo soy latina, o sea, es parte de mi identidad, no lo puedo escapar, tú me ves a mí y ves que soy latina y soy mexicana y ya. Pero no hay necesidad de estar martillándolo sobre la cabeza”, remata mientras se prepara para el rodaje de “Scream 3”. Los Angeles (EFE)