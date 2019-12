Mon Laferte no pretende salvar al reggaetón

La cantante chilena Mon Laferte, avecindada en México desde hace más de una década, cierra un ciclo en su carrera con un concierto el 18 de enero próximo en el Palacio de los Deportes de esta ciudad, con el que concluye La Gira De Norma.

La autora de Plata Ta Tá, cuyo video superó el millón de visitas en 12 horas, platicó de la etapa profesional por la que está pasando: “Cierro un ciclo de mi vida, que empezó hace más de una década, cuando me trasladé a México y me enamoré del país”.

La voz de Mon Laferte es pausada, no revela la potencia de sus canciones ni la fuerza de su presencia en el escenario. Relató cómo, cuando llegó a la Ciudad de México, empezó a cantar en el Metro, en la estación Universidad. “De esto a cantar en el Palacio de los Deportes es una celebración, que yo jamás pensé que pasaría. Nunca me imaginé que, de cantar en bares de la ciudad, llegaría a ese recinto tan imponente”.

Acerca de la canción Plata Ta Tá, que grabó con el reguetonero Guaynaa y en cuyo video aparece la actriz Yalitza Aparicio, consideró que “al hacer una composición que tiene mensaje social, mi intención es que sea una canción muy popular, que llegue masivamente al público. Y creo que es lo cumple el reggaetón”, comentó.

Apuntó que puede ser que la gente lo vea mal, por las letras, “pero la música, el ritmo, no tienen la culpa de los intérpretes o letras. No digo que yo vengo a salvar al reguetón. De hecho este género empezó en el Caribe como música de protesta. No estoy peleada con ningún ritmo, ni soy nadie para decir lo que es bueno o no".

La cantante aseguró que no todo el reggaetón tiene letras misóginas. "El ritmo es rico, te pone a bailar, es latino y yo lo voy a tomar y dar mi mensaje”. En cuanto al acercamiento con la nominada al Oscar por la película Roma, Yalitza Aparicio, afirmó que para hacer el video necesitaba la presencia de una mujer valiente, que representara la lucha por los derechos de los indígenas.

“Cuando Yalitza aceptó participar, no lo podía creer. Una mujer a la que admiro tanto. La conocí el día de la grabación y casi se me salen las lágrimas. Su integración al video fue un regalo muy grande”, señaló.

Al cuestionarle si consideró las consecuencias que acarrearía la manifestación de protesta que hizo en la alfombra roja de los Latin Grammy 2019, donde mostró un mensaje escrito sobre su pecho que decía "En Chile, torturan, violan y matan", refirió que no lo pensó mucho.

Contó que “antes de los Latin Grammy, estaba en Chile. Cuando llegué a la ceremonia, me sentía muy incómoda, después de las manifestaciones, la represión, llegar a Las Vegas fue muy contrastante. Decidí que tenía que hacer algo. Honestamente no estaba planeado, no lo pensé, fue algo que me salió del alma”.

Para ella fue un gesto muy simbólico. “Fue una protesta pacífica, en donde sólo estaba poniendo mi integridad física en riesgo por lo que significa ante la sociedad ver el pecho desnudo de una mujer, que no sea en un contexto sexual o comercial”, dijo.

“No lo pensé, y luego de la acción me di cuenta que esto iba a tener gran repercusión, que finalmente era el mensaje que yo quería dar, que se supiera en el mundo lo que estaba pasando en Chile. Pero además se puso otro tema en la mesa, que es respecto a la mujer, a la libertad de expresión y creo que siempre la conversación es positiva. Finalmente la gente se pone a pensar”, enfatizó.

La cantante dijo que no se siente como una representante del feminismo en América Latina. El movimiento es tan grande, dice, que se necesita más de una sola persona. La gente que cree en la igualdad son también representantes del feminismo.

Acerca de si busca que su música contenga mensajes sociales, la intérprete aseguró que no siempre es su objetivo. “Toda mi vida he escrito lo que siento y veo en el momento. Mi reciente álbum es un relato de las relaciones de pareja, del amor romántico, porque tenía ganas de escribir de eso. En discos anteriores le he escrito a mi padre, a mi abuela, hasta a mis dolores de cabeza les he hecho una canción”, bromeó.

Laferte aseguró que hubo un despertar en ella y ha querido escribir “de lo que pasa en la sociedad. Creo que los modos de expresarse tienen también que ver con la edad, con las vivencias. En este momento siento que, como mucha gente en latinoamérica es hora de cuestionarse que está haciendo uno por los demás. Qué estamos aportando. Hoy quise escribir de esto. No sé que pase más adelante”, reflexionó.

Y afirmó que siempre ha tenido ganas de hacer un disco infantil. Y recuerda que “cuando era niña en Chile, tenía 15 años, trabajaba como payasita en fiestas para niños. En aquel entonces tenía un grupo que se llamaba La Tía Monse y su pandilla, y cantábamos para los pequeños”, recordó con nostalgia.

Y también reveló otra de sus pasiones, cuando levanta un poco las manos y muestra las uñas rojas con manchas de pintura azul, los rastros que deja el óleo. “He pintado toda la vida. Pero en esta etapa de mi vida estoy pintado más que nunca. Pinto lo que veo, las historias de la gente que me rodea".

"A veces escribo poemas que me inspiran para lo que voy a pintar. Pinto incluso en las giras, con acrílico”, dijo mientras, enciende el segundo cigarro de la tarde. “Ya lo voy a dejar, me afecta para cantar. Dejé de fumar por cinco años, así de un día para otro. Un día lo dejaré otra vez”. México (NOTIMEX)