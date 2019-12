Mujeres cubrirán con mantas el Zócalo para protestar por violencia

El próximo 26 de enero mujeres cubrirán la plancha del Zócalo de la Ciudad de México con una manta monumental intervenida con pinturas y bordados hechos por mujeres de estados de la República y otros países para visibilizar la violencia hacia niñas y niños, mujeres y el medio ambiente.

La curadora del proyecto y promotora cultural Marietta Bernstorff explicó que a través de la técnica de “manta de curación” se convocó desde junio pasado a mujeres de todo el país para que, por medio de un trozo de tela, expresaran su historia o protesta en torno de la violencia que viven las féminas en el mundo.

“Yo lo que quiero decir es que si eres una mujer no eres débil, somos muchas y cuando nos protegemos a nosotras y cuando hablamos de los problemas tratamos de estructurar cosas mucho más concretas, si vas a marchar por qué lo haces, si vas a destruir por qué, tienes que tener razones para hacerlo”, señaló en conferencia de prensa.

Comentó que el arte público social es una de las formas más importantes para promover proyectos y a su vez sirve como a manifestación de activismo pacífico.

La manta monumental está hecha bajo la técnica de “Patchwork” que consiste en la unión de piezas de telas o remiendos. En ella participaron colectivos de mujeres de Quintana Roo, Baja California, Baja California Sur, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, y de países como Alemania, Estados Unidos, Canadá, España y Francia.

“Ese es el arte que se hace a través de estas telas de expresar todo ese dolor que estamos sintiendo, mujeres alrededor del mundo. Si tú no respetas a la madre tierra desde el principio, si no cuidas lo que tú comes, tu aire, menos vas a respetar a una mujer o a un niño”, manifestó Bernstorff.

En el evento el próximo 26 de enero a las 10:00 horas las mujeres que quieran unirse a la iniciativa podrán llevar su manta 70x70 centímetros intervenida con la técnica artística que prefieran, ese día habrá diferentes actividades, música poesía y sanaciones alternativas.

“A las mujeres queremos enseñarles la fuerza que tienen entre ellas mismas construyendo estas piezas”, puntualizó la curadora.

La pieza final recorrerá diferentes entidades para que otras mujeres coloquen sus piezas y la obra vaya creciendo. En abril del próximo año estará en Tijuana donde será colocada en el muro fronterizo. México (NOTIMEX)