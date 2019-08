Por ser mujer, en México cuesta más trabajo sobresalir: Lupita D’Alessio

La cantante mexicana Lupita D’Alessio reveló que por el simple hecho de ser mujer, en este país cuesta más trabajo sobresalir, pues ella ha tenido que navegar contracorriente para que alguien reconozca su trabajo.

“Tengo 47 años de carrera, pero son 47 años de lucha constante, de una lucha en contra de los hombres misóginos. Yo he sido objeto de discriminación tan sólo por ser mujer, porque muchas veces me dijeron ‘no’ cuando quise lograr alguna cosa. Esos hombres me cerraron las puertas y sí me caí, pero también siempre me levanté”, sostuvo.

La llamada “Leona Dormida” declaró a Notimex que no aplaude los actos de violencia para lograr un objetivo; sin embargo, cree que si las mujeres reaccionan de esta manera, es porque llevan años viendo cómo se violan sus derechos y nadie hace nada por defenderlas.

“Que quede claro que, bajo ningún modo, estoy de acuerdo con el uso de la violencia, pero los hombres nos enseñaron a serlo. Porque ellos nos pegaron, nos violaron y nos mataron; porque hemos sido amedrentadas y aplastadas por ellos”.

Se une a la voz de las mujeres violentadas

D’Alessio se refiere a la marcha feminista en contra de la violencia, el abuso sexual y los feminicidios, que mujeres de varios colectivos llevaron a cabo el pasado 16 de agosto en la Ciudad de México y que, entre otras cosas, dejó pintas sobre el Monumento a la Independencia.

“Apenas en 1955 nos dieron la oportunidad de votar en las elecciones, porque antes no valíamos nada para ellos y bueno, tampoco es que hoy nos valoren mucho. No estoy en favor de lastimar a terceros ni que se dañe un monumento nacional, pero si se trata de llamar la atención rallando con graffitis para que volteen a vernos, me uno a esa voz”.

El monumento, señaló, “se arregla con pintura, pero ¿en dónde vamos a hallar a las mujeres que están desaparecidas?, ¿cómo vamos a revivir a las muertas de Juárez?, ¿cómo van a sanar nuestras niñas que han sido violadas? Ya estamos cansadas de que para poder trabajar primero tengan que violarte o pisotear tus derechos”.

La intérprete de éxitos como Acaríciame y Mentiras que reveló hace algún tiempo haber sufrido maltrato físico y psicológico de parte de sus parejas sentimentales, confió en que el sexo femenino no se rinda y siga luchando para que se les reconozca.

“Las mujeres podemos salir adelante sin un hombre al lado, porque estamos preparadas para eso y más. Porque somos valientes, porque tenemos garra y tomamos al toro por los cuernos; porque si el marido se va y nos abandona, nosotras somos más fuertes”.

Quiere que la recuerden como una mujer fuerte y valiente

Así es como Lupita D’Alessio quisiera que el público la recordara, como una mujer fuerte y valiente que nunca se dejó vencer. Que se cayó y se equivocó, pero siempre reivindicó y se levantó para seguir luchando.

“Cometí muchos errores, pero también tuve aciertos. Si quieren, pueden llamarme la soldarera porque soy un reflejo de esas mujeres revolucionarias. No se trata de que si soy empoderada, me puedo ir en contra de un macho o de un hombre.

“Una mujer empoderada es aquella que se da su lugar, que puede salir adelante con prudencia y educación, con valentía y con carácter, porque si la mujer no tiene el carácter, no pasará nada”.

Recibirá el Grammy a la Excelencia Musical

Será el 13 de noviembre cuando por su trayectoria artística, Lupita D’Alessio recibirá el Premio Grammy a la Excelencia Musical por parte de la Academia Latina de la Grabación. La ceremonia se llevará a cabo en el Waldorf Astoria de Las Vegas, Nevada.

Para la cantante originaria de Tijuana, Baja California, significa mucho recibirlo. Lo define como un “regalote de Dios, pues siempre digo que cosas así vienen desde lo alto”.

“Yo no canto para ganar premios, pero qué padre que con los años el Grammy haya puesto los ojos en mi trabajo. Detrás de esta presea hay muchas lágrimas, mucho trabajo y muchas desveladas; también hay muchos problemas familiares, matrimoniales, divorcios y casamientos”.

No lo busqué, dice, “pero ya me debían un Grammy, porque tengo temas que vendieron millones de copias y aunque algunos son cóvers, yo los llevé a otro nivel. Sin embargo, nunca es tarde para que te reconozcan, la verdad es que todavía no me cae el veinte”.

Cuando les comunicó la noticia a sus hijos Jorge, Ernesto y César, todos se pusieron a llorar por teléfono. “Me dicen que están orgullosos de mí, que soy lo máximo. Yo les dije que el día que me vaya, se quedarán con mi Grammy y que lo vean como un símbolo de la mujer valiente que fui”.

El 11 de octubre Lupita D’Alessio ofrecerá un concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México y aprovechará para hacer un pre-festejo del Grammy.

“Ese día le voy a cantar a todas las mujeres, aunque seguramente me van a hacer llorar porque siempre me ponen la piel de gallina. La conexión con mi público es muy especial porque se conectan con mi alma, lo cual es bien bonito.

“Yo me conecto con sus emociones y les toco las fibras más delicadas por eso salen liberadas y con ganas de comerse al mundo. Venir a mis conciertos es como quitarse un peso de encima. Ellas se sienten apoyadas y yo me entrego totalmente, siempre estaré para ellas a través de mi música”.

Informó que se mantiene en la selección de los temas que integrarán su próximo disco, pero ha sido complicado escoger, pues busca que tengan que ver con ella, que las letras tengan coherencia.

Aunque faltan muchas cosas por contar sobre su vida, la cantante aseguró que no habrá segunda temporada de la bioserie Hoy voy a cambiar, que en 2017 se grabó en su honor. México (NOTIMEX)