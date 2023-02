Selena Gómez anunció que por un tiempo se alejará de las redes sociales

Selena Gómez, una de las famosas con más seguidores en Instagram, ha dicho que hará una pausa en las redes sociales y se alejará por un tiempo de las plataformas.

La actriz causó revuelo entre sus seguidores esta semana después de dejar un mensaje en TikTok en el que asegura que está “feliz” consigo misma y que “tomará un segundo de las redes sociales”.

“Sí, voy a tomar un segundo de las redes sociales, porque esto es un poco tonto. Y tengo 30 años, soy demasiado vieja para esto, así que... voy a tomarme un descanso de todo”, ahondó la artista nacida en Texas.

Esta no es la primera vez que la estrella latina deja las redes sociales, a principios de este mes la artista le dijo a la revista Vanity Fair que había reducido las aplicaciones de redes sociales en su teléfono y sólo había dejado a Tik Tok.

“La gente puede llamarme fea o estúpida y yo digo: ‘Da igual’. Pero esta gente se pone detallista”, dijo a la publicación sobre sus redes.

“Escriben párrafos muy específicos y crueles. Yo lloraba constantemente. Tenía ansiedad constantemente. No podía seguir haciéndolo. Era una pérdida de tiempo”, agregó la hispana que cuenta con casi 400 millones de seguidores en Instagram.

La exestrella infantil de Disney, que conquistó a su generación con “Wizards of Waverly Place” y transicionó sin escándalos a una carrera musical adulta, explicó recientemente en las redes sociales que ha enfrentado problemas con su peso debido a la medicina que toma para controlar el lupus que padece.

Aunque se tome un respiro de las redes, Gómez seguirá trabajando. Actualmente protagoniza junto a Steve Martin y Martin Short la exitosa serie “The Only Murders in the Building”, que desarrolla su tercera temporada. Los Angeles (EFE)