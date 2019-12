Sobreviviente de Atenco llama a mujeres a salir adelante

La sobreviviente de violencia sexual durante el operativo de San Salvador Atenco en 2006, Edith Rosales Gutiérrez, exhortó a las mujeres a que luchen por superar sus historias de violencia y hagan de su coraje, el motor para salir adelante.

En una de las mesas de diálogo del Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, la activista señaló que las víctimas, cada una a su tiempo, deben encontrar la forma de seguir superándose pese a las situaciones de maltrato que vivieron.

“Me preocupa una postura de revictimización que, perdónenme, no estoy de acuerdo con ella y no estoy de acuerdo como una de las víctimas que vivió lo de Atenco y fue horrible compañeras, y no se vale revictimizarse porque no nos fortalecemos.

“Creo que siempre hay que luchar por recuperarnos, por recuperar nuestra vida, nuestra esencia, nuestra creatividad”, sostuvo.

Expuso que a ella le ha costado hacer que su dolor se convierta en la fuerza que le permita luchar por hacer justicia para las 11 mujeres que fueron violentadas sexualmente el 3 y 4 de mayo de 2006 cuando policías de Atenco, de Texcoco, así como elementos estatales y federales, realizaron operativos para, supuestamente, reprimir manifestaciones.

“Algo que a mí me ha ayudado mucho es que asistí a muchos foros y al principio como Magdalena a llorar, ahora ya no soy Magdalena.

“El tiempo es nuestro aliado y el hecho de empezarlo a sacar, eso nos va a fortalecer y obviamente enfrentarnos, yo hasta la fecha traigo un coraje tremendo compañeras, pero hay que convertir esas emociones en acciones”, puntualizó.

Luego de 12 años de lo acontecido, el 21 de diciembre de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado mexicano como responsable de la “violencia sexual, violación y tortura” de por lo menos 11 mujeres habitantes e Atenco en los eventos del 2006.

Las actividades del Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan que reúne a más de cinco mil personas, concluirán mañana en el Semillero “Huellas del Caminar de la Comandanta Ramona” en el Caracol Morelia, a 20 minutos del municipio de Altamirano. México (NOTIMEX)