A sus 25 años, Andrea es oficial del buque más grande del Pacífico

A sus 25 años de edad, Andrea Michelle Mauleón Rodríguez es teniente y oficial de transporte de asalto anfibio del buque Usumacinta de la Fuerza Naval del Pacífico, de la Secretaría de Marina (Semar).

En el marco del Día Internacional de la Mujer, y el Paro Nacional Un Día Sin Mujeres, charló con la oficial de la Semar, dependencia en donde las mujeres revisten, cada día, mayor relevancia.

Mauleón Rodríguez ingresó en 2011 a la Heroica Escuela Naval Militar a la carrera de Cuerpo General, donde se capacitó para desempeñar cualquier actividad en las unidades de superficie, es decir, en un barco.

"Yo investigué acerca de las escuelas, en un principio quería estudiar la ingeniería en electrónica, pues buscando en internet apareció ahí es que la Escuela Naval, me animé a inscribirme e ingresé.

Me inscribí en la página y pase todas las fases, hice la primera fase, que consiste un examen académico que aprobé, posteriormente pase del examen psicológico, físico, médico y académico y podemos lograr llegar hasta acá", compartió.

La teniente dijo que en su momento, su incursión a la Marina fue difícil, ya que se separó de su familia, que ahora vive en Veracruz.

La oficial explicó que la acción más destacada que ha tenido, fue llevar víveres tras los sismos registrados el 19 de septiembre de 2017, en Chiapas y Oaxaca.

"Recién de mi ascenso me tocó llevar el buque en el que actualmente estoy y me tocó ser la coordinadora y responsable de recibir más de 500 toneladas de víveres en el 2017, para apoyo de los estados de Oaxaca y Chiapas, entonces para mí fue una labor difícil, pero a la vez muy bonita y me sentí muy orgullosa de haber participado en el 2017.

Mi barco participó en transportar más de 500 toneladas de víveres del puerto de Manzanillo, y lo llevamos hasta Oaxaca y Chiapas".

Actualmente en la Usumacinta están destacadas nueve mujeres junto con 180 hombres, que conviven "bajo una relación buena relación ante la constante serie de cursos de equidad de género”, destaca la teniente, quien lleva tres años en el buque.

Mauleón Rodríguez afirmó que su labor en el navío es ser oficial de transporte y asalto anfibio, lo que le ha conllevado a una gran responsabilidad, pues es la embarcación más grande de la Semar en el Pacífico.

"Soy la encargada de organizar y llevar a cabo los desembarcos anfibios con tropas de infantería de Marina, hemos participado en operaciones multinacionales y en la parte de transportes encargada de organizar y llevar a cabo los planes de transporte de personal de material de carga de vehículos para la misión encomendada a la población civil".

Por último, dijo que desde 2013, la Secretaría de la Marina (Semar), otorga a todas las mujeres estar francos el 8 de marzo, sin embargo, les otorgaron el lunes 9 para conmemorar un día más.México (NOTIMEX)