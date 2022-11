Una pediatra, la primera latina de Colorado en el Congreso de EE.UU.

La demócrata Yadira Caraveo, una pediatra hija de mexicanos, se convirtió en la primera latina en representar un distrito de Colorado en el Congreso en Washington, tras derrotar por un estrecho margen a su oponente republicana, Barb Kirkmeyer, quien aceptó su derrota.

Caraveo ganó en las elecciones del martes el escaño del recién creado Distrito 8, que tiene una fuerte presencia de votantes latinos.

“Me siento honrada de recibir el apoyo de nuestra comunidad, llena de familias como la mía”, expresó la latina en su cuenta de Twitter.

Aunque la diferencia de votos era mínima, de alrededor de un millar en la tarde de hoy mientras proseguía el conteo, Kirkmeyer reconoció su derrota y dijo por Twitter que había llamado a felicitar a Caraveo.

Caraveo será la primera mujer latina de Colorado en llegar al Congreso en la historia reciente del país y la segunda persona hispana en hacerlo desde la elección de Ken Salazar al Senado federal en 2004.

El único otro antecedente es el Casimiro Barela, electo en 1856.

La elección de Caraveo contradijo las numerosas encuestas de las últimas semanas que no solamente daban como ganadora a Kirkmeyer, sino que incluso sostenían que esa victoria sería abrumadora.

FiveThirtyEight, una plataforma que utiliza algoritmos, no encuestas, para anticipar resultados electorales, le daba a Caraveo sólo un 11 % de posibilidades de ganar.

Sin embargo, jugo a su favor la experiencia Caraveo como legislatura estatal desde 2018, y el respaldo del Partido Demócrata, con unos 3,2 millones de dólares para su campaña, según los reportes más recientes, contra 1,1 millones de donaciones republicanas a Kirkmeyer.

“El arduo trabajo de mis padres me permitió perseguir mi Sueño Americano, convertirme en la primera de mi familia en graduarse de la universidad y llegar a ser pediatra”, dijo Caraveo durante el pasado fin de semana en su cierre de campaña.

“Hay mucho en juego en esta elección, por lo que me he alejado de la práctica activa como pediatra. Pero a diferencia de los políticos adinerados que pueden pasar tiempo sin recibir un cheque de pago, yo, como muchas familias en el Distrito 8, no puedo pasar meses sin un salario”, indicó.

Caraveo había prometido que se concentraría en “reducir los costos y hacer que la vida sea más asequible para los habitantes de Colorado”. Expresó que buscaría “la reducción de impuestos para las familias de clase media y las pequeñas empresas”.

A nivel estatal, los demócratas de Colorado mantuvieron la gobernación, la fiscalía general, la tesorería y la Secretaría de Estado, la única banca al Senado federal en disputa, y seis de los ocho escaños en el Congreso.

A la vez, Jena Griswold, quien ganó la reelección como secretaria de Estado, recalcó que los resultados definitivos sólo se darán a conocer “una vez que hasta el último voto haya sido contado”, subrayando que ciertos votos, como los de ciudadanos en el extranjero o militares en bases fuera del país, pueden tardar en llegar “hasta una semana después del día de las elecciones”. Denver (EFE)