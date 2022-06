Aeropuerto de Miami espera 725 mil pasajeros el fin de semana del 4 de julio

Un récord de más de 725 mil pasajeros pasarán por el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) entre el 30 de junio y el 4 de julio, Día de la Independencia de EE.UU., una fiesta en la que se espera que viajen casi 48 millones de estadounidenses.

La cifra de pasajeros estimada en MIA es un 15 % superior a la del año pasado, según dijo a Efe Greg Chin, jefe de comunicaciones del aeropuerto, que ha emitido una serie de recomendaciones ante la avalancha de viajeros que se espera para el fin de semana largo.

Se recomienda hacer el chequeo por internet antes de ir al aeropuerto y estar tres horas antes de la partida del vuelo si se viaja a algún lugar de EE.UU. y tres horas y media antes si es al extranjero, además de no llevar el automóvil propio sino ir en taxi u otro medio de transporte público o privado, porque no hará lugar en los estacionamientos .

No solo se esperan aglomeraciones en los aeropuertos del país, también en las carreteras y en los cruceros.

La AAA (American Automobile Association), la mayor asociación de conductores de Estados Unidos, prevé cifras importantes de desplazamientos por el 4 de julio.

Más de 47,9 millones de estadounidenses se desplazarán 50 millas o más (80 kms) durante el próximo fin de semana largo, cifra todavía inferior a la de 2019 (-2%), el año antes de la pandemia, cuando fueron 49 millones, pero un 4 % superior a la de 2021 (46,2 millones de viajeros), según los datos de AAA.

De los 47,9 millones, 42 millones viajarán en automóvil, 3,55 millones por avión y 2,42 millones en autobús o en barco.

Los elevados precios de la gasolina y los hoteles y restaurantes contribuyen a que las cifras no hayan crecido más, según AAA. Miami (EFE)