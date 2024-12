Asesinan a un diputado federal del Partido Verde de México en el estado de Veracruz

Sujetos armados asesinaron en el estado mexicano de Veracruz al diputado federal Benito Aguas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aliado del Gobierno, según informó la agrupación política.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento del diputado Benito Aguas Atlahua, víctima de un ataque cobarde que nos llena de indignación y tristeza. Nos unimos al dolor de su familia y confiamos en que las autoridades lleven a los responsables ante la justicia”, expusieron los Diputados Verdes en sus redes sociales.

El ataque ocurrió en Zongolica, municipio donde Aguas fue alcalde y donde permaneció “delicado” durante horas hasta que falleció por las lesiones, según un comunicado de los legisladores.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz confirmó que el legislador murió “a causa de las heridas ocasionadas por una agresión con arma de fuego”.

La Fiscalía agregó que en el lugar de los hechos también murió un hombre identificado como Agustín Linares López, de profesión ingeniero.

“Fiscales, peritos y elementos de la política ministerial se encuentran en el sitio realizando la recolección de indicios para integrarlos a la investigación, esclarecer los hechos y dar con los responsables. La Fiscalía General reitera que no habrá impunidad”, concluyó el organismo.

Aún no se reportan detenidos, sospechosos ni el móvil del crimen.

Apenas el lunes, la organización civil Data Cívica reportó que 2024 ya es el año con más casos de violencia político criminal en México, con 617 registros hasta noviembre, que ya superaron los 570 documentados en todo 2023, según la más reciente actualización del informe ‘Votar entre balas’.

El hecho refleja que la violencia política no ha terminado tras las elecciones del 2 de junio, consideradas las más violentas de la historia por el asesinato de más de 30 aspirantes, según documentaron asociaciones independientes como Data Cívica y DataInt. México (EFE)