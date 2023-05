Autoridades hallan cerca del muro fronterizo narcotúnel que conecta a Tijuana con EE.UU.

Un túnel presuntamente diseñado para el trasiego de droga fue descubierto en un predio abandonado en la ciudad mexicana de Tijuana, a unos cuantos metros del muro fronterizo y apenas a dos kilómetros del puerto fronterizo de San Ysidro, informaron autoridades municipales.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana, un reporte ciudadano anónimo fue lo que permitió ubicar el túnel, de 30 metros de profundidad y unos 20 de longitud que cruza el muro fronterizo que divide a ambos países.

Según los primeros informes, cuando los agentes llegaron al domicilio junto al muro fronterizo no encontraron personas y solo hallaron un paquete que contenía presuntamente droga sintética, “cristal”, información que confirmó a medios el fiscal general Iván Carpio Sánchez.

Vecinos de la casa ubicada en la zona donde fue localizado el túnel declararon a medios que alrededor de la vivienda no notaron movimiento extraño y que durante las noches solo escuchaban el ruido de vehículos a gran velocidad.

Uno de los vecinos que aseguró tener 12 años viviendo en esa zona, contó que es un lugar tranquilo y que por lo regular por las noches solo escuchan que pasan coches a gran velocidad, pero ninguno de los residentes del lugar se asomaba a ver qué sucedía.

Aseguró que en lo personal solo llega a su casa a cenar y a dormir porque en las mañanas debe entrar temprano a trabajar, por lo que desconoce si el túnel era utilizado para cruzar drogas o personas migrantes a Estados Unidos.

Otra de las residentes que fue consultada por medios, dijo desconocer que habían localizado el túnel y que en el tiempo que tiene de vivir en ese lugar no había notado movimientos extraños además de que tampoco notó que hubiera movimiento de personas migrantes intentando cruzar a Estados Unidos.

El domicilio en el que fue localizado el pasadizo se encuentra resguardado por agentes del Ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR) en espera de que las autoridades de Estados Unidos encuentren el punto de salida en aquel país.

Hace un año, en mayo de 202 una casa de una sola planta y ubicada en un barrio popular de la zona industrial de la ciudad de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos, fue la pantalla para que una célula criminal mexicana construyera en su interior un túnel para el trasiego de drogas hacia San Diego, California.

La sencilla vivienda, custodiada solo por un perro guardia, estaba ubicada a solo 800 metros del puerto fronterizo de Otay y a 300 metros del muro divisiorio entre ambos países.

En Tijuana, este tipo de túneles datan de los años noventa, cuando se comenzaron a descubrir los primeros pasadizos y se han utilizado principalmente para el trasiego de drogas y algunos para cruzar personas de manera ilegal.

Reportes de las autoridades mexicanas señalan que desde 2006 a la fecha, en la frontera entre California y México se han encontrado 15 túneles, principalmente en la zona industrial de Otay, en donde las autoridades han dicho que el tipo de terreno facilita sus construcciones. Tijuana (EFE)