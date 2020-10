Biden llamó a Trump “mentiroso” tras ser acusado de socialista

El aspirante presidencial demócrata, Joe Biden, llamó el pasado martes 29 de septiembre “mentiroso” al presidente de EE.UU., Donald Trump, después de que éste lo acusara de “socialista” al hablar de los seguros sanitarios, en ocasión del primer debate con la mira puesta en las elecciones del 3 de noviembre.

“El hecho es que todo lo que ha dicho hasta ahora es simplemente una mentira. No estoy aquí para retar sus mentiras. Todo el mundo lo sabe, es un mentiroso”, dijo Biden en el primer bloque del debate en el que hablaron sobre el futuro del Tribunal Supremo. El primer encuentro de este tipo resultó para muchos un desastre, dadas las continúas interrupciones, el intercambio de insultos, un presidente que se iba por las ramas sin convencer a nadie de porqué hay que reelegirlo, y un candidato que apenas terminaba siquiera una oración, y que según los expertos no llegó a final de cada uno de los temas (economía, medio ambiente, la transparencia de las elecciones y la posibilidad de fraude al emplear el servicio de correos...), no los llevó hasta el fondo, como la manera en que Trump enfrentó el COVID-19.

Los primeros minutos del debate -y lamentablemente hasta el final del mismo- transcurrieron de manera agria con múltiples interrupciones de Trump tanto a su rival en las elecciones de noviembre, Biden, como al moderador Wallace, que en varias oportunidades pidió a ambos contendientes escuchar en vez de interrumpir.

No faltaron, por supuesto, quienes calificaron el comportamiento de ambos (en algunos momentos) como infantil, una especie de discusión de barrio. El candidato se vio harto, desesperado ante las interrupciones, y calificó al mandatario de payaso y charlatán.

El presidente Trump aprovechó para defenderse, en medio del escándalo provocado por el pago de los impuestos, aseguró -aunque sin pruebas- que ha pagado millones, mientras Biden insistía en que mostrara su planilla de declaración.

Resultó un debate insulso, que muchos señalan coincidió en empate, otros vieron ganador a su candidato de preferencia. Cleveland (EFE)