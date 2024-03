Biden recibe el respaldo crucial de una quincena de asociaciones de jóvenes

El presidente estadounidense, Joe Biden, recibió el respaldo crucial de una quincena de asociaciones de jóvenes de cara a las elecciones de noviembre, para las que esos grupos aseguraron que movilizarán a los votantes.

La campaña de Biden y de la vicepresidenta, Kamala Harris, obtuvo entre otros el apoyo de Voters of Tomorrow, Voices of Gen-Z, Students Demand Action, Dream For America o Democratic Youth Coalition.

Voters of Tomorrow destacó en un comunicado que “nunca antes” tantas organizaciones de jóvenes votantes se habían juntado para respaldar una candidatura a estas alturas del año electoral, cuando todavía quedan ocho meses para los comicios.

Juntas, según esa nota, esos grupos “contratarán a cientos de jóvenes coordinadores, movilizarán a más de 1.000 campus” y a más de 500 mil voluntarios, llegarán a unos 26 millones de personas en las redes sociales y establecerán unos 155 millones de contactos directos con votantes de todo el país.

La directora de la campaña Biden-Harris 2024, Julie Chávez Rodríguez, agradeció ese respaldo.

“Los votantes jóvenes son fundamentales para la coalición ganadora del presidente Biden. Juntos derrotaremos a Donald Trump y continuaremos construyendo un futuro que funcione para todos los estadounidenses”, dijo en un comunicado.

Sin embargo, advirtió de que queda trabajo por hacer. Biden, según destacó, “sabe lo mucho que está en juego para los jóvenes en estas elecciones: el ataque de Trump a la democracia y la libertad amenaza su futuro”.

El anuncio de las agrupaciones de estudiantes se suma al apoyo recibido este fin de semana por parte de Latino Victory Fund, el mayor comité de acción política hispano de Estados Unidos, junto con The Collective PAC, que aboga por los afroamericanos, y el Fondo para la Victoria AAPI, dedicado a la comunidad de origen asiático y de las islas del Pacífico.

Estos tres grupos, los más grandes de las comunidades minoritarias de Estados Unidos, anunciaron una inversión de 30 millones de dólares para movilizar a votantes hispanos, afroamericanos y de origen asiático, un electorado que, junto con el joven, podría ser clave para la reelección de Biden el 5 de noviembre. Washington (EFE)