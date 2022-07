Cerca de 50 millones viajarán este fin de semana

Por Rafael ROMERO

Aprovechando el fin de semana largo, por la independencia de los Estados Unidos, más de 47 millones de personas viajarán en automóvil o avión a lo largo y ancho del país, cifra superior a las del 2020 y 2021 que se vieron afectadas por la pandemia del Covid 19.

“Pese a encontrar el precio de la gasolina más alto que en muchos años atrás, asevera funcionario de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), muchas personas -la mayoría- tomarán sus vehículos para viajar, conscientes incluso de que encontrarán un tránsito significativo, y el elevado precio de la gasolina.

“La sugerencia, apunta, es que antes de emprender viaje revisen aspectos técnicos, de manera que reduzcan las posibilidades de averías o desperfectos de sus respectivos vehículos, no olviden llevar agua, y tengan presente que el alcohol y el uso del teléfono al conducir no resultan una buena fórmula... es muy importante evitar accidentes; en caso de sufrir uno, lo indicado es apartarse a un lugar en que no afecte el tránsito, ver que todos estén bien, y contactar al 911, estar muy alerta”, indica.

Otras personas, como Arturo Acosta y su esposa, prefieren optar por viajar en avión “así, dicen, evitamos el tránsito y un embotellamiento que puede demorar horas, queremos ir a ver a nuestra hija y los nietos, regresar el lunes al mediodía”.

Guatemalteco él y peruana ella, residentes en Las Vegas desde finales del 2004, comentan “optar por viajar en avión, aparte de aprovechar llegar más rápido, nos permite ahorrar gasolina, también implica adoptar medidas, llegar por lo menos tres horas antes del vuelo, señalan, evitar demoras a la hora de estacionar, y en las últimas semanas se han registrado muchos atrasos con las salidas, y hasta cancelación, por eso es mejor llamar por teléfono a la aerolínea con tiempo para saber de cualquier inconveniente”, explican.