Claudia Sheinbaum reabre el segundo piso del Museo de Antropología e Historia de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la reapertura del segundo piso del Museo Nacional de Antropología en Ciudad de México donde se abrirán cuatro salas nuevas dedicadas a las culturas originarias del país.

Se trata, se enunció en la presentación, de mostrar la diversidad de las culturas originarias de este país, de las culturas vivas de los pueblos indígenas y de las comunidades afromexicanas.

A finales de septiembre pasado se introdujo en la Constitución mexicana el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público.

Sheinbaum recordó que en 1964 cuando se inauguró el Museo Nacional de Antropología, ubicado dentro del legendario Bosque de Chapultepec “su objetivo era mostrar a los mexicanos y al mundo entero la grandeza cultural de México”, pero, dijo, “esa grandeza cultural se sustenta principalmente en las culturas originarias, en los pueblos originarios”

En aquel momento, agregó la mandataria, “parecía que los pueblos originarios habían quedado hace 500 años y este día se inaugura este segundo piso haciendo un gran reconocimiento a las culturas de hoy, a los pueblos originarios y pueblos mexicanos que siguen representando la grandeza cultural de México”.

Recordó que este año 2025 el gobierno que encabeza decidió dedicarlo a la mujer indígena, “la mujer indígena como genérico a las mujeres indígenas, porque si alguien no ha sido reconocido en la historia hemos sido las mujeres, pero si alguien no ha sido reconocido en la historia de México son las mujeres indígenas, así que inauguramos este segundo piso dedicandolo en particular a las niñas a las jóvenes y a todas las mujeres de los pueblos originarios, que son lo que representa nuestra patria”.

En su turno, la titular de la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, apuntó que con la inauguración de la sala se busca mostrar “todo el valor cultural de las diversas culturas que conforman a nuestro país” y recordó que en 2024 el citado museo recibió alrededor de 3,7 millones de personas para apuntarse como el museo más visitado de México.

“El lugar tiene una colección relevante a nivel mundial y el propósito de esta reapertura de las salas etnográficas es explorar 500 años de historia social y cultural que han dado forma al patrimonio vivo que mantienen las culturas vivas, a través de festividades, las identidades de las comunidades indígenas y afromexicanas que habitan el territorio mexicano y que justamente por primera vez se integran y se incluyen en la narrativa del museo”, expresó. México (EFE)