Ebrard, en la presentación de su libro: “El poder es responsabilidad”

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, presentó su libro “El camino de México”, en el que hace un recorrido por su trayectoria y presenta sus previsiones para el futuro de su país, que aspira a dirigir tras las elecciones de 2024.

Durante la presentación del libro, en la que estuvieron personajes como la escritora Elena Poniatowska, el político aseguró que desde muy joven, cuando recorrió las colonias de la Ciudad de México tras el terremoto de 1985, se dio cuenta de que el poder es responsabilidad.

“El dolor es lo que te forma en la política, es cuando entiendes que el poder es responsabilidad y no privilegios”, compartió.

El político, que aseguró que este libro es un ejercicio de transparencia, dijo haberse dado cuenta en aquel entonces de que desde la política se puede cambiar la vida de miles de personas, transformar la realidad.

“El libro es un ejercicio en primer lugar de transparencia: quién soy, de dónde vengo, usé hasta foto de la casa donde nací y crecí. (...) Hablé de los grandes impactos, aquella chispa que te lleva a ser lo que hoy eres”, contó.

“He visto la grandeza del pueblo de México, todos los días. En la pandemia, la solidaridad, la capacidad de movilizarnos, no somos indiferentes, lo demostramos cada vez que tenemos una dificultad. En el libro les comparto de dónde vengo, quién soy, mis valores”, añadió.

Sobre el futuro de México dijo que el país jamás había tenido una oportunidad como la actual, en la que el peso es “la moneda referencia mundial, buenos números, exportaciones en crecimiento, y un pueblo productivo y trabajador”.

Opinó que es el momento de aprovechar la oportunidad porque todavía se está a tiempo de que el país cambie “para siempre, no haya pobreza extrema” y sea un país de clase media mayoritaria.

“Quiero cambiar realidad, quiero lograr la igualdad, me ha costado y jamás he cejado en esa causa. Toda acción que hagamos se va a derivar de esa convicción, un ejercicio de transparencia, las cosas simples de la vida: respeto a tu familia, a tus hijos, tus gentes queridas, tus amigas y amigos, (...) eso es lo que nos hace, lo que somos, eso no tiene sustituto”, terminó Ebrad. México (EFE)