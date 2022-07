EEUU envejece más rápido al tiempo que latinos empujan un país más diverso

Estados Unidos continúa envejeciendo, pero a un ritmo más rápido en 2021, y además es cada vez más diverso, ayudado en gran parte por la población hispana, que sigue creciendo mientras la blanca no hispana disminuye, informa la Oficina del Censo.

El envejecimiento del país tuvo en 2021 "el mayor aumento en un solo año" y llegó a los 38,8 años, detalló la agencia federal en un comunicado.

Así, la mediana de edad nacional, que según explica el Censo "es el punto en el que una mitad de la población es mayor y la otra mitad es menor", aumentó 0,3 años en 2021, según las estimaciones oficiales.

El alza nacional de esta mediana ha sido de 3,4 años desde 2000, precisó el Censo.

"Es probable que la mediana de edad siga aumentando en los próximos años", manifestó Kristie Wilder, demógrafa de la División de Población de la Oficina del Censo.

Subrayó como causas la tendencia de reducción de las tasas de natalidad y el envejecimiento de las poblaciones de las generaciones del 'baby-boom' (1946-1964) y X (los nacidos entre 1965 y 1981).

La mayoría de los estados de EE.UU. envejeció.

De hecho, el único que disminuyó su mediana en 2021 con respecto a 2020 fue Maine (44,7 años) y el descenso fue de tan solo 0,1 puntos.

Wilder explicó por otro lado que aunque la población de Utah se mantuvo como la más joven de Estados Unidos, la mediana de edad del estado aumentó en 0,3 años, de 31,5 a 31,8.

Entre tanto, el Distrito de Columbia tenía la segunda menor mediana de edad, pero presentó el mayor aumento, de 0,5 años, de 34,4 a 34,9, agregó Wilder.

En el caso de Puerto Rico, aumentó de 43,8 a 44,2 años.

En la isla los más envejecidos son la población de Hormigueros y Rincón, los dos con una mediana de 49,6 en 2021.

Y con 40 años, Barranquitas era el municipio puertorriqueño más joven.

CRECIMIENTO LATINO NO SE DETIENE

Entretanto, la población hispana aumentó en 767 mil 907 en 2021, el 1,2 % más que el año anterior, mientras los blancos no hispanos no solo no aumentaron sino que fueron 79.836 personas menos que en 2020, una disminución del 0,03 %.

El total de la población blanca en los Estados Unidos en 2021 se cifró en 260 millones 183 mil 037.

Los estados con las mayores poblaciones hispanas en 2021 fueron California (15 millones 754 mil 605), Texas (11 millones 857 mil 401) y Florida (5 millones 830 mil 908), y y aquellos con el más rápido crecimiento de esta minoría fueron Maine (5,4 %) y Montana (5,4 %). Washington (EFE)