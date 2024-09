El auge del jamón español en EE.UU. trae ‘lonchas de felicidad’ a Miami

El apetitoso jamón curado español vive uno de sus mejores momentos en Estados Unidos y las exportaciones a dicho mercado en 2023 alcanzaron un valor de 34 millones de dólares, destacaron en Miami (Florida) ejecutivos de las dos principales patronales del jamón en España.

El jamón español conquista cada vez más paladares en Estados Unidos y, para celebrarlo, Interporc (organización de productores de porcino de capa blanca) y Asici (Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico) presentan en un restaurante de Miami su campaña promocional ‘Slices of happiness’ (‘Lonchas de felicidad’).

Presumen las dos interprofesionales españolas de que el jamón hace feliz a la gente, como se comprobó en las tapas a base de jamón que se sirvieron estos días en la feria Americas Food & Beverage, en Miami Beach, que contó con amplia presencia de España.

A las varias demostraciones culinarias y el taller de corte de jamón para profesionales realizado en el certamen culinario, les sigue esta tarde una degustación en el restaurante español Dolores But You Can Call Me Lolita de jamón ibérico para gozo de los amantes de este manjar, considerado el ‘caviar español’.

“Queremos no solo transmitir esa felicidad, sino que el jamón puede usarse como ingrediente en pizzas, ensaladas o tortillas, demostrar la versatilidad del producto y aumentar el conocimiento de su calidad”, dice a EFE Daniel de Miguel, director internacional de Interpoc.

Estas acciones conjuntas entre las dos interprofesionales del jamón de España sirven de palanca para consolidar el posicionamiento de este producto tan español en el mercado Estados Unidos, que en 2021 y 2022 tuvo un aumento significativo hasta alcanzar las 2 mil 800 toneladas, cuando en 2020 y 2021 fue de mil 800 toneladas.

Superioridad del jamón español

De hecho, España es el segundo proveedor mundial de jamón y paletas curados a Estados Unidos, solo por detrás de Italia, aunque todavía a una gran distancia, ya que el país transalpino exporta anualmente entre 10 mil y 11 mil toneladas a este país.

Pero, para De Miguel, “el proceso de fabricación del jamón español su curación y el salado adecuado con sal marina lo diferencian de otros orígenes como el italiano, francés o estadounidense”.

“Les superamos en mejor y mayor curación, en guardar la tradición unida a la modernidad, con una tecnología en planta que controla perfectamente la temperatura y humedad para tener un producto final con un sabor y aroma característicos”, afirma el experto.

El valor total de comercio internacional de jamones y paletas españoles ascendió en 2023 a 743 millones de euros, con Estados Unidos como el primer importador no europeo de jamón en todo el mundo.

Se trata de un panorama alentador para este sector, aunque todavía muy joven en la internacionalización de uno de los máximos emblemas de la gastronomía española, el jamón ibérico, que solo empezó a apostar de verdad por el mercado estadounidense a partir de 2015 y 2016.

Sin embargo, “hay un crecimiento” en el conocimiento del jamón ibérico, de raza 100 % ibérica pura, y en las exportaciones a EE.UU., con una decena de empresas españolas ya situadas, y el rito de su corte ante los clientes en la alta restauración, apunta a EFE, por su parte, Jesús Pérez Aguilar, director adjunto de Asici.

Cortador de jamón ibérico, el mejor embajador en EE.UU.

Precisa Pérez que en los últimos años han aumentado los eventos en Estados Unidos donde adquiere protagonismo la figura del cortador profesional de jamón ibérico, “una figura esencial que ayuda mucho a posicionar” este producto de aromas y sabores inconfundibles.

“Es un alimento (el jamón ibérico) que ha trascendido la gastronomía para convertirse en un emblema cultural. Es mucho más que un alimento: es placer, es compartir, es disfrutar. Cuando alguien busca placer y felicidad, hay pocos productos que puedan igualar al jamón ibérico”, sentencia Pérez.

El directivo de Asci reconoce que este producto gourmet encuentra ciertas “barreras” en su camino, como son su correcto manejo profesional, la temperatura de conservación, el buen corte y hacerlo rentable. Eso sí, el jamón ibérico “puede ser muy rentable para los negocios”, si se sabe cortar bien, asegura.

Lo cierto es que continúa creciendo el reconocimiento y la demanda de la gastronomía y los restaurantes de impronta española en Estados Unidos, un factor que facilita que los productos agropecuarios españoles tengan una mejor penetración y más sencilla en este mercado.

Prueba de ello, precisa Pérez, es que en los últimos 10 años el crecimiento de las exportaciones de jamón y paletas curados a EE.UU., sin distinción de ibérico o serrano, porque no existe una categoría arancelaria diferenciada, ha subido más del 110 %. Miami (EFE)