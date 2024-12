El nuevo gobernador de Chiapas promete devolver la paz a la frontera sur de México

El nuevo gobernador del sureño estado mexicano de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, prometió devolver la paz a la frontera sur del país, que está sumergida en una ola de violencia, en su primer discurso tras asumir el cargo.

“La paz va a volver a reinar en nuestros caminos”, expresó el mandatario quien aseguró que, con “claridad, experiencia y valentía” asumirá la responsabilidad de llevar adelante las iniciativas planteadas por el gobierno federal.

Ramírez Aguilar centró su discurso en la lucha contra la impunidad y solicitó al nuevo Secretario de Seguridad Pública, Óscar Aparicio, y a la Fiscalía General del Estado que coordinen esfuerzos para combatir delitos.

“Cero impunidad al delito, cero impunidad al delito. Pedirles que (atiendan) todo donde exista el delito de extorsión, derecho de piso, asalto a carreteras y demás delitos que lastiman al pueblo, vamos con todo”, zanjó.

Además, aseguró que se fortalecerá a las fuerzas de seguridad del estado, a través de una mejora en los salarios y el equipamiento, y se garantizará que los cuerpos de seguridad cuenten con los recursos necesarios para enfrentar los desafíos actuales.

Para ello, anunció la creación de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, que se desplegará en varias partes de Chiapas con un equipo altamente capacitado y bien remunerado.

En cuanto a la infraestructura, el mandatario estatal presentó el proyecto de la autopista Palenque-San Cristóbal de Las Casas, que tendrá una extensión de 153 kilómetros, beneficiará a varios municipios del estado.

El proyecto, en su primera etapa, iniciará en 2025 con la participación activa de las comunidades locales.

“Esta carretera no se concesionará a la iniciativa privada. Las casetas, gasolineras y paradores turísticos serán administrados por las comunidades”, explicó.

El mandatario también abordó la importancia de la frontera sur de Chiapas, especialmente en relación con las políticas comerciales internacionales, ante los recientes cambios en las relaciones con Estados Unidos.

Por ello, anunció que se está gestionando la declaratoria de la frontera sur de Chiapas como zona libre de impuestos, una oportunidad para el desarrollo económico de la región.

Finalmente, mencionó los esfuerzos en materia de restauración ecológica, y dijo que, a partir de enero de 2025, se iniciará un proyecto de restauración de cuencas hídricas en todo el estado, este esfuerzo busca recuperar la vegetación y mejorar el clima.

No obstante otro eje importante es la educación por lo que llamó a los maestros y padres de familia a unirse para lograr que miles de niños y niñas aprendan a leer y escribir. Este conjunto de medidas refleja un firme compromiso por la paz, el desarrollo y la sostenibilidad en Chiapas.

La llegada del nuevo gobernador ocurre luego de que diversas organizaciones civiles y pobladores han señalado al mes de noviembre de 2024 como uno de los más violentos de los últimos años en Chiapas, con cifras que siguen en aumento y que reflejan la ineficacia de las autoridades para frenar el crimen.

Los habitantes de las zonas rurales y urbanas de Chiapas han expresado su creciente desconfianza en los tres niveles de gobierno, al considerar que las autoridades no están tomando medidas efectivas para garantizar su seguridad y la impartición de justicia. Tuxtla Gutiérrez (EFE)