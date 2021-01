Embajador de EEUU en México deja el cargo tras una gestión popular y polémica

El embajador de Estados Unidos en México, Cristopher Landau, anunció su retiro por el cambio de Administración en Washington tras casi un año y medio de gestión marcada por su popularidad y polémica en las redes sociales.

"Con el cambio de Gobierno en Estados Unidos el 20 de enero, mi gestión como Embajador en México llegará a su fin", informó el diplomático en su perfil de Twitter, sin detallar quién podría sustituirlo.

Landau, un abogado de 57 años que llegó al país en agosto de 2019 designado por el republicano Donald Trump, apostó por un uso intensivo de las redes sociales durante su periodo en México.

"Uno de mis grandes placeres ha sido esta comunicación con cientos de miles de mexicanos a través de redes sociales, el nuevo canal de la diplomacia, especialmente durante la pandemia", comentó en su mensaje de despedida.

El jurista no contaba con experiencia diplomática, aunque es hijo de George Landau, quien fue embajador de Estados Unidos en Chile, Paraguay y Venezuela.

Desde el inicio de su gestión compartía imágenes en sus redes sociales, donde presumía viajes a pueblos turísticos de México y la comida típica, algo que los usuarios bautizaron como la "ruta de la garnacha".

"Gracias por tu trabajo por la relación bilateral y por la gran pasión que mostraste por nuestro país, embajador y amigo", le escribió Roberto Velasco, director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana.

Pero su uso de Twitter también lo involucró en polémicas como la de septiembre pasado, cuando estudiantes del Colegio de México lo acusaron de provocar "hostigamiento selectivo" contra una compañera.

El funcionario estadounidense compartió capturas de pantalla de una alumna del colegio que criticó sus publicaciones, lo que desató una ola de ataques contra la joven.

"Disculpa que no sea lo suficientemente sofisticado para ti, con tu grado en Relaciones Internacionales. Obviamente tu gran educación y conocimiento del mundo te permitirían hacer un trabajo diplomático mucho mejor que las comunicaciones 'rudimentarias' de este 'extranjero blanco'", le escribió Landau.

El embajador también acusaba a periodistas críticos de publicar "fake news" o noticias falsas.

Por otro lado, el diplomático causó controversia con el Gobierno de México por algunas declaraciones de economía y seguridad.

Durante un foro de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) en junio pasado, Landau sugirió que "no es momento oportuno para invertir en México".

Antes, en febrero pasado, el embajador cuestionó las críticas del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador contra el tráfico de armas y el consumo de drogas en Estados Unidos, fenómenos a los que corresponsabiliza de la violencia en el país.

"No venimos aquí solo a hablar, estamos aquí para dar resultados", dijo Landau en una reunión de seguridad fronteriza.

Además, el diplomático reveló en un evento virtual en octubre pasado que desde que llegó a México sabía de la investigación de Washington contra el general Salvador Cienfuegos, ex jefe del Ejército mexicano acusado de narcotráfico por la Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA, en inglés).

El Gobierno de López Obrador se quejó con Washington por no compartir la información del caso de Cienfuegos y gestionó su liberación en noviembre pasado, cuando el general regresó a México sin cargos tras su detención el 15 de octubre en Los Ángeles. México (EFE)