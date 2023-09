Hijo de excandidato Colosio descarta ir por la Presidencia de México en 2024

El alcalde de la ciudad de Monterrey, capital del norteño estado de Nuevo León, Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del excandidato Luis Donaldo Colosio (asesinado en 1994), rechazó buscar la candidatura presidencial por el partido Movimiento Ciudadano porque no quisiera ser el aspirante que divida a la oposición.

“No quisiera ser yo la persona que divida a una oposición que tiene genuinas intenciones de recalibrar el rumbo de México, no voy a entrar a esas riñas inconsistentes. Respeto mucho a Movimiento Ciudadano, es la plataforma en la que pretendo quedarme para hacer mi carrera política durante el tiempo que continúe haciendo mi carrera política”, reveló.

Dijo también que no considera que sea el momento adecuado para tener otras aspiraciones políticas.

“Mi respuesta es no, nunca lo he manifestado, pero creo que lo he dado a entender bastante claro. Me propuse esperar a que fueran los tiempos legales para hablar de cosas futuras, sobre todo, cosas que no tienen que ver con mi trabajo. Yo respeto mi trabajo, mi encargo”, señaló en un evento en la Universidad Digital del Estado de México (UDEM).

También compartió que tiene una razón muy egoísta para no ser candidato y son sus hijos.

“No nos olvidemos de que tengo muy poco tiempo de haber ingresado a lo público, hay muchas cosas que necesitan madurar, empezando por mi persona, necesito madurar en muchos aspectos de mi vida, como padre, como esposo, como amigo y por supuesto como servidor público”, citó.

Añadió que hay que saber reconocer que es un proceso de maduración y aprendizaje, así como de construcción de equipos para una responsabilidad de ese tamaño.

Colosio Riojas es hijo del aspirante presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Donaldo Colosio Murrieta, asesinado en Lomas Taurinas, un barrio de la fronteriza ciudad de Tijuana el 23 de marzo de 1994. Monterrey (EFE)