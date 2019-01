Hijo de Luther King lo califica de “constructor de puentes, no de muros”

Martin Luther King Jr. III, hijo del asesinado líder de los derechos civiles Martin Luther King, reviró al vicepresidente estadunidense Mike Pence a quien le aclaró que su padre “era un constructor de puentes, no un constructor de muros”.

De acuerdo con la cadena CNN, la dura aclaración la emitió el hijo del legendario activista este lunes, en un ceremonia para recordar su legado, luego de que el domingo pasado el vicepresidente citó varias frases del activista para defender la construcción del muro de Trump en la frontera con México.

El domingo, en un programa de la cadena CBS sobre el cierre del gobierno que ya lleva un mes debido a obstáculos presupuestales para el muro, Pence recurrió a frases del líder tales como:

“Los corazones y mentes de los estadunidenses de hoy están pensando mucho… en el fin de semana que recordamos la vida y obra de Martin Luther King”.

“Una de mis frases favoritas del doctor King fue: ‘ahora es el momento de hacer realidad las promesas de la democracia’. Y uno piensa en cómo él cambió a Estados Unidos”, continuó Pence. “Nos inspiró a cambiar a través del proceso legislativo para ser una unión más perfecta”, dijo.

Y en su discurso defensivo agregó “eso es exactamente lo que el presidente Trump está pidiendo al Congreso que haga: que vengan a negociar, con un espíritu de buena fe. Reabriremos el gobierno”.

Pero el lunes 21, durante un desayuno en Washington organizado por el reverendo Al Sharpton, Martin Luther King III abordó los comentarios de Pence.

“Ahora, Martin Luther King era un constructor de puentes, no un constructor de muros. Martin Luther King diría que el amor, no el odio, haría grande a los Estados Unidos. ¿Lo escucharon bien? El amor, no el odio, haría grande a Estados Unidos. Miren, no lo habíamos logrado, habíamos tenido brotes de grandeza”, afirmó King III.

En tanto, en Miami, el activista político, actor y cineasta galardonado Danny Glover dio un discurso en una actividad en Miami Beach para conmemorar el nacimiento del Martin Luther King con un llamado poco convencional a la acción, no sobre las relaciones raciales sino sobre el cambio climático. Washington (NOTIMEX)