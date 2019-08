Israel prohíbe ingreso a dos legisladoras estadunidenses

Las congresistas estadunidenses Ilhan Omar y Rashida Tlaib son consideradas “personas non gratas” para Israel, por lo que no podrán ingresar a ese país, confirmó la viceministro de Relaciones Exteriores, Tzipi Hotovelly, según reportes del diario The Times of Israel. La restricción se decidió debido a que ambas congresistas apoyaron el boicot al estado judío, por lo que “Israel ha decidido: no permitiremos que los miembros del Congreso ingresen al país”, declaró la funcionaria israelí a la emisora Kan, citada por el sitio web timesofisrael.com.

Ante la previsión de que las congresistas visitaran Israel y Cisjordania el fin de semana, Hotovelly puntualizó: “No permitiremos que quienes niegan nuestro derecho a existir en este mundo ingresen a Israel. En principio, esta es una decisión muy justificada”. Lo anterior, en referencia al aval de las legisladoras a las acciones para evitar inversiones en esa nación e imponer sanciones por la ocupación de los territorios palestinos. Previamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a las congresistas en su cuenta Twitter, donde escribió: “Odian a Israel y a todo el pueblo judío, y no hay nada que se pueda decir o hacer para cambiar de opinión. (…) Son una vergüenza!”. Jerusalén (NOTIMEX)