López Obrador está abierto a que Elon Musk participe en plan de litio

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reveló que está abierto a que el magnate Elon Musk, a quien invitó al país, participe en el plan de aprovechamiento de litio en el norteño estado de Sonora aunque el mineral se estatizó hace un año.

“Le aclaré que lo del litio ya se nacionalizó, pero que eso no implica el que no podamos ponernos de acuerdo, el litio es de los mexicanos, pero si se compra la materia prima, si se ponen las plantas de baterías en Sonora, si se da trabajo a los sonorenses, a los mexicanos, se llega a un acuerdo”, expresó.

Sus declaraciones se producen después de que el gobierno mexicano confirmó la inversión de 5 mil millones de dólares para que la empresa de autos eléctricos Tesla, de Musk, instale una planta en el norteño estado de Nuevo León, que será la primera de Latinoamérica y la más grande del mundo.

En su rueda de prensa diaria, López Obrador reiteró que los detalles de la fábrica en la ciudad de Monterrey, la segunda más poblada del país, se anunciarán de forma oficial en el “Investor Day” que Tesla organiza en Austin, Texas (EE.UU.), donde la empresa tiene su sede.

El mandatario recordó que “fue muy buena la conversación con el señor Elon Musk, en dos ocasiones, fue muy receptivo”.

“Lo invité, quiere venir él, también me mandó a decir que cuándo estimo yo que podríamos hacer un recorrido por el país. Voy a hacer la agenda para ver cuándo viene”, manifestó.

El presidente expresó su deseo de recorrer con Musk el estado de Sonora, fronterizo con Arizona, donde el gobierno de México calcula que está uno de los mayores yacimientos de litio del mundo.

Aunque el gobierno promulgó una reforma en abril pasado para que solo el Estado pueda explotar el litio, López Obrador señaló que podría negociar con Musk, si él accede a instalar una fábrica de baterías para autos eléctricos en el lugar.

“El litio es de la nación, pero se pueden presentar acuerdos para vender la materia prima, por ejemplo, el uso de la materia prima en nuestro país, que se llegue a acuerdos, pero que las plantas se instalen en Sonora o donde se encuentre el litio”, concedió.

El anuncio de Tesla termina con una pugna política en México, donde funcionarios federales pretendían que la planta se instalara cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), obra prioritaria de López Obrador para la capital, pero Musk visitó desde octubre Nuevo León, gobernado por la oposición.

López Obrador, quien había advertido de que no daría los permisos en Nuevo León por la sequía que afronta el estado, afirmó que conversó con Musk para que invirtiera en otras partes del país.

“Está interesado en invertir más en México, hablé del Plan Sonora con él y quedamos en resolver esto de Monterrey, luego va a enviar a sus técnicos para dar respuesta a los compromisos, a la petición que les hicimos para el caso de Nuevo León, relacionados con el agua”, comentó. México (EFE)