López Obrador respeta despenalización de marihuana pero analizará sus efectos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que respeta la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que anuló la prohibición del uso lúdico de la marihuana, pero indicó que analizará los "efectos" de la misma y se mostró contrario al comercio.

"Vamos a respetar lo que ha decidido (la SCJN) y vamos a evaluar, ver qué efectos tiene, si vemos que no ayuda, que no es bueno para el país, que no es bueno para enfrentar el grave problema de la drogadicción, que no es bueno para detener la violencia, entonces actuaríamos", señaló el mandatario en su rueda de prensa matutina.

La SCJN aprobó un fallo histórico que levanta la prohibición del autoconsumo lúdico de marihuana en México aunque no avala su comercialización.

El presidente señaló que a su llegada al poder el pasado 1 de diciembre de 2018, este proceso sobre la planta ya estaba en marcha y, aunque se decidió llevar a cabo una revisión en el gabinete de seguridad, no se logró llegar a un consenso.

"En el gobierno hay opiniones distintas y se decidió no intervenir y esperar a la SCJN que resolviera porque correspondía al Poder Judicial resolver", refirió.

Señaló que esta diversidad de opiniones que se dio en el Gobierno, se da también en la población del país, y por ello deberá "recoger" los sentimientos de la gente "y ver cómo se va desenvolviendo esta medida".

"Si vemos que perjudica, plantearíamos un cambio y buscaría yo, de acuerdo a mis facultades, una iniciativa de ley" para revertir la medida, afirmó.

SIN NEGOCIOS

"Porque hay muchos que están pensando en el negocio e incluso que plantean que con esto se van a obtener impuestos y que se va a fortalecer la hacienda pública, esto hasta me molesta porque no se puede traficar con la salud del pueblo", subrayó.

Y agregó que es "inmoral traficar con al vida de los seres humanos".

Por todo ello "no hubo acuerdo" al interior del Gobierno y por eso se respetó la decisión, que le correspondía a la Suprema Corte resolver.

"Y ahora vamos a cumplir con lo que la Corte resolvió porque es nuestra obligación y vamos a que la Cofepris (ente regulador en salud) se prepare y pueda cumplir con lo que se le ordena legalmente y al mismo tiempo vamos a estar atentos y muy pendientes", concluyó.

La decisión del Supremo llegó tras un largo camino que acabó con un siglo de prohibición absoluta de la marihuana en el país y luego de varios amparos de consumidores y personas que utilizaban la planta de forma medicinal.

Con la publicación de la declaración en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los mexicanos podrán pedir permisos para consumir de forma privada, cultivar y portar marihuana ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que pertenece a la Secretaría de Salud.

Según un informe de Endeavor, México es el segundo productor mundial de cannabis, con hasta 27 mil toneladas anuales, mientras que la Alianza Latinoamericana del Cannabis (Alcan) calcula que la industria medicinal y lúdica de esta planta generaría más de 22 mil millones de dólares en cuatro años.

Desde comienzos de 2021, y tras varios años de retrasos tras su legalización en el Congreso, en México se normó el uso, la venta y la distribución de la marihuana medicinal. México (EFE)