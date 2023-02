La senadora demócrata Dianne Feinstein anuncia su retiro

La senadora demócrata Dianne Feinstein, la mujer con más antigüedad en la Cámara Alta de Estados Unidos, anunció que no buscará la reelección en 2024 para representar a California, después de más de 30 años ocupando su escaño.

Feinstein, de 89 años y la persona de más edad en el Congreso estadounidense, dijo en un comunicado que planea permanecer en el cargo hasta el final de su mandato el año venidero.

“Anuncio que no me postularé para la reelección en 2024, pero tengo la intención de lograr todo lo que pueda por California hasta fines del próximo año”, dijo la legisladora.

Quien suceda a Feinstein acompañará al demócrata Alex Padilla en representación de California en el Senado. Padilla fue designado por el gobernador Gavin Newsom para ocupar el escaño de Kamala Harris, quien en 2020 fue elegida vicepresidenta de Estados Unidos.

Padilla se convirtió en el primer hispano en ocupar ese escaño, fue ratificado por elección en los comicios de 2022. Feinstein es una pionera en la política de EE.UU. al ser la primera mujer en ser alcaldesa de San Francisco.

Fue la primera mujer en servir en el Comité Judicial del Senado y la senadora con más años en el cargo. Fue elegida por primera vez en 1992.

Feinstein se convirtió en uno de los miembros demócratas con mayor poder en el Senado y ha trabajado bajo cinco administraciones presidenciales.

No obstante, en los últimos años ha estado bajo presión por parte de otros demócratas de California para dejar espacio a una generación más joven de legisladores.

En la campaña de 2018 fue retada por el entonces presidente del Senado de California, Kevin De León, que buscaba ser el primer latino en ocupar un puesto en el Senado estadounidense en representación de California.

Feinstein declinó ocupar el papel de presidenta pro tempore del Senado en la actual legislatura, que se otorga al miembro principal del partido mayoritario.

Dijo que en lo que resta de su mandato seguirá enfocada en aprobar legislaciones para abordar la violencia armada, promover el crecimiento económico y confirmar su legado. Los Ángeles (EFE)