México y Canadá posponen el diálogo empresarial para enero de 2025

El encuentro empresarial entre México y Canadá, conocido como ‘CEO Dialogue’, ha sido reprogramado para enero de 2025 debido a ajustes en la agenda de ambas partes, informó Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de México.

Este encuentro, inicialmente previsto para diciembre de 2024, busca fortalecer la colaboración económica y comercial entre ambos países en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el fenómeno de la relocalización de las cadenas de suministro en Norteamérica, también llamado ‘nearshoring’.

“El CEO Dialogue con Canadá queríamos hacerlo en diciembre, pero creo que no nos va a dar tiempo”, señaló Cervantes a medios.

El líder de la cúpula empresarial mexicana detalló que la reunión será pospuesta para la segunda o tercera semana de enero de 2025.

Cervantes destacó que México y Canadá comparten intereses estratégicos en sectores como energía, manufactura y minería, por lo que el ruido de algunos políticos canadienses sobre sacar a México del T-MEC no es una opción.

“Hay algunos comentarios (sobre que México no forme parte del T-MEC para su revisión en 2026), pero no quiere decir que todo Canadá (comparta esta visión). Este es un acuerdo que ha sido para todos benéfico”, aseguró.

El CEO Dialogue es un espacio donde líderes empresariales y gubernamentales de México y Canadá discuten estrategias para el desarrollo económico conjunto.

El T-MEC se revisará cada seis años tras entrar en vigencia y se espera que ahora se renueve por un periodo de 16 años, hasta 2042.

En octubre, México y Estados Unidos realizaron el ‘CEO Dialogue’ en el Palacio Nacional con autoridades y empresarios de ambos países, en donde los líderes empresariales anunciaron una inversión por más de 20 mil millones de dólares en México para 2025. México (EFE)