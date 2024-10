Manifestación en México contra el “genocidio sionista” en Palestina tras un año de guerra

Cientos de mexicanos se manifestaron el 7 de octubre en la capital del país para protestar contra lo que llamaron el “genocidio sionista” en una manifestación por la causa de Palestina, un año después de que empezara la guerra en la Franja de Gaza que ahora amenaza con extenderse por Oriente Medio.

Los manifestantes cortaron una de las principales vías de Ciudad de México, el Paseo de Reforma, a la altura del emblemático ‘Ángel de la Independencia’, donde personas pertenecientes a diferentes colectivos sociales y universitarios se unieron para un acto que comenzó con un encendido de velas y 365 segundos de silencio en homenaje al año de conflicto en marcha.

“Hoy 7 de octubre cumplimos un año no del inicio del genocidio, cumplimos un año del crecimiento del genocidio palestino. Tenemos que decirle a todos y todas en México que esto lleva 76 años, no lleva un año, no acaba de comenzar”, proclamó a la multitud uno de los organizadores, Eduardo Ibáñez, en referencia a las décadas de conflicto entre el estado israelí y el pueblo palestino.

Ibáñez denunció las relaciones diplomáticas y comerciales del gobierno mexicano con Israel, con especial énfasis en los supuestos negocios compartidos entre las fuerzas armadas de aquel país y cuerpos de seguridad mexicanos que estarían recibiendo armas y formación.

“No debemos permitir que la represión de la policía en la Ciudad de México tenga marca de entrenamiento de Israel (...) tenemos que decir basta, que las balas que matan palestinos también están matando a mexicanos”, aseveró.

Entre el grupo de manifestantes destacó la presencia de miembros de la comunidad judía que acudieron a mostrar su apoyo al pueblo palestino y dejaron patente su rechazo a la actuación del gobierno israelí presidido por Benjamin Netanyahu.

“Nosotros estamos exigiendo aquí que el estado mexicano, el Gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum, rompa relaciones de todo tipo con el Estado de Israel”, remarcaba Christian Cebolledo, uno de los manifestantes entrevistados por EFE.

Hasta ahora Sheinbaum, quien asumió el poder el pasado 1 de octubre, no se ha manifestado respecto al tema, pero el expresidente de México Andrés Manuel López Obrador defendió en varias ocasiones mantener una postura “neutral” en el conflicto entre Israel y el grupo Hamás sin condenar de forma expresa a ninguna de las partes.

“Considero que es una tibieza, que no se corresponde con las actitudes que históricamente ha tenido México en este tipo de conflictos. Recordemos que en otros momentos, en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, o en otro tipo de eventos históricos similares, México siempre ha tomado una posición muy concreta sobre todo a favor de las personas afectadas”, expresaba Carla Leyva, representante universitaria muy decepcionada con la actitud de los gobiernos mexicanos frente al conflicto.

Leyva estableció paralelismos entre la situación de los palestinos y la que viven algunos mexicanos a consecuencia del crimen organizado; “un clima de extrema violencia que está provocado por una situación económica en donde quienes están perdiendo son la gente que no tiene nada”, afirmó.

Este lunes 7 de octubre se cumplió un año del ataque de Hamás a Israel en el que murieron mil 200 israelíes y fueron secuestrados otros 251 -de los cuales 97 continúan en manos del grupo armado- lo que desencadenó una intensa ofensiva de Israel contra Gaza en la que ya han sido asesinados cerca de 42 mil personas, la mayoría mujeres y niños. México (EFE)