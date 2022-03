Mexicano construye en EEUU exitosa empresa de mezcal con conciencia cultural

Proteger y respetar sus raíces indígenas forma parte de la filosofía de Juan Peña, un emprendedor mexicano que ha construido en Estados Unidos un exitoso negocio de mezcal artesanal, el ancestral licor de origen prehispánico, inspirado en un modelo de conciencia cultural.

Para Peña, presidente y cofundador de Spirits Consulting, se trata de hacer negocios con conciencia, cuidando, protegiendo y respetando la cultura que existe alrededor de esta bebida elaborada a partir de la fermentación del agave o maguey, una planta que desde la época prehispánica ha sido fuente importante de alimentos y medicinas, entre otras cosas, para las comunidades indígenas de México.

“Es ser conscientes de esas culturas indígenas, de cómo viven, pero al mismo tiempo estar conscientes de que ellos también necesitan hacer dinero, no solo nosotros, y eso es algo que muchas compañías no entienden: van allá a México, mal pagan el mezcal, compran las botellas y etiquetas en Estados Unidos o lo envasan aquí”, dijo Peña a Efe.

De esta forma, “lo poco que los indígenas podrían hacer de trabajo, como las botellas, las etiquetas, las tapas y la mano de obra del embotellamiento, se lo están quitando. Es básicamente regresar a la era de Cristóbal Colón: dame diez kilos de oro y te doy un peine”, lamentó el emprendedor.

“Para nosotros, conciencia cultural es no hacer eso, es tratar a los indígenas como seres humanos”, sostuvo el empresario, diseñador y padre de familia, quien se crió en Tepito, un icónico barrio de Ciudad de México.

FILOSOFÍA “WIN WIN”

Con este modelo de negocio, la empresa de Peña y su socia, la estadounidense Katie Rechilt, busca que todas las partes involucradas en el negocio se beneficien y “ganen”, lo que se conoce en inglés como “win win” (ganar ganar).

“Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, tiene la misma filosofía que los indígenas: todos tenemos que ganar porque el peor negocio que se puede hacer en la vida es donde uno gana y los demás pierden o quedan a mano”, manifestó el empresario, quiuen emigró hacia Estados Unidos en 1995 a los 17 años.

Siguiendo esta filosofía, Peña se ha autoimpuesto dos reglas básicas: no regatea con los productores de mezcal de Oaxaca, donde compra la bebida, y todo lo que se necesita para envasarlo, como las botellas, etiquetas, tapas y lazos, lo adquiere en ese mismo estado mexicano.

MEZCAL 100 % OAXAQUEÑO

El mezcal que importa Spirits Consulting es “cien por ciento hecho a mano y producido por indígenas mexicanos de Oaxaca”, destaca el confundador de la empresa, quien renunció a su empleo como director creativo asociado de FCB Global, una de las agencias de publicidad más grandes del mundo, para incursionar en el mundo de esta bebida tradicional de México.

Spirits Consulting nació en 2018 sin la financiación de ninguna institución bancaria, tan solo con los ahorros de Peña y Rechilt, y en la actualidad vende su mezcal en una docena de estados, entre ellos Florida, Nueva York, Texas, Nevada, Michigan, Indiana e Illinois, donde la empresa tiene su sede.

Peña atribuye el éxito a su filosofía pues considera que están “rompiendo” con la manera tradicional de hacer negocios: “En menos de tres años estar en bastantes estados significa que estamos haciendo algo bien”, consideró.

El mexicano ve el futuro con mucho optimismo, confiado en que continuarán creciendo en Estados Unidos y ampliando el negocio a otros países como Canadá, Argentina y España, donde ya comenzaron a establecer contactos.

“El plan es seguir expandiéndonos. No somos una cooperativa, somos una compañía que necesita de diferentes productores para seguir creciendo. Eso es importante para nosotros y bueno para la gente que quiera seguir uniéndose al proyecto. La verdad es que el futuro se ve muy bien”, manifestó el empresario de familia indígena.

Los dos productos insignia de la compañía son Petunia Mezcal y Prolijo Mezcal -esta última una marca creada celebrando las culturas indígenas-, y se distribuyen en restaurantes, licorerías e incluso en estadios de fútbol americano.

“Se llama Prolijo porque es hecho a mano por los indígenas. Prolijo también tiene el significado de poner atención al detalle. Cada movimiento, cada paspo; hay que poner mucha atención, si no sabe mal”, puntualizó. Atlanta (EFE)