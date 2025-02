Nace “Aquí”, un nuevo grupo para ampliar la voz y el poder económico de los latinos

Un grupo de líderes latinos lanzará en la capital de EE.UU. una nueva organización llamada “Aquí”, cuyo objetivo es combatir el discurso de odio contra la comunidad latina mediante un aumento de su representación en sectores clave como el entretenimiento y el periodismo.

Además, la organización busca potenciar el “poder del bolsillo” de la comunidad latina, promoviendo el boicot a empresas que han eliminado sus programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés).

“Aquí” publicará una lista de compañías que han recortado estas iniciativas, para que los latinos puedan optar por no invertir en empresas que no invierten en ellos, explicó a EFE en una entrevista Sindy M. Benavides, directora ejecutiva de la organización.

“Es fundamental cambiar la forma en la que nuestra comunidad es percibida en Estados Unidos. Nosotros, como comunidad, debemos ejercer ese músculo del poder del bolsillo, además del poder del voto, que también es muy importante”, afirmó Benavides.

Según la activista, la comunidad latina tiene un poder adquisitivo de 3,4 billones de dólares, y puede utilizar ese poder para dejar claro qué empresas no apoyan su desarrollo.

“Si una empresa no está a tu lado porque cree que, en este momento, hablar de políticas de inclusión y pertenencia no tiene sentido debido a quién está en la Casa Blanca, entonces no está con nosotros”, sentenció Benavides.

Denunciar a quienes se benefician de la “crueldad”

Uno de los objetivos de “Aquí” es evidenciar quiénes se benefician económicamente de políticas que afectan negativamente a los latinos.

Por ejemplo, tienen previsto destacar cómo el precio de las acciones de empresas que gestionan centros de detención para migrantes, como Geo Group y CoreCivic, ha aumentado desde la victoria de Donald Trump en las elecciones de noviembre.

“Parte de nuestra misión es conectar esos puntos: quién se está beneficiando de la crueldad, quién está ganando dinero capturando a nuestra comunidad mientras trabaja o está en casa, enviándolos a estos centros de detención y, en última instancia, quién se está enriqueciendo con ello”, explicó Benavides.

Más voces latinas en todos los sectores

Además del enfoque económico, “Aquí” busca amplificar las voces latinas a través de la iniciativa “Latino Speakers Bureau”, que se encargará de promover historias y liderazgos latinos en distintos ámbitos de la vida estadounidense, desde inmigración hasta cambio climático.

Otro de los objetivos clave de la organización será aumentar la representación latina en sectores como el entretenimiento, particularmente en Hollywood, analizando qué cambios estructurales se necesitan para lograrlo, detalló Benavides.

Amanda Rentería, recientemente elegida presidenta del grupo, subrayó que la misión de “Aquí” será hacer que “las voces latinas influyan en todos los sectores de la sociedad”.

“Al resaltar los logros y contribuciones de los latinos a nivel nacional, al mismo tiempo que enfrentamos la discriminación de frente, estamos impulsando cambios sistémicos que hacen que nuestro país sea mejor”, afirmó en declaraciones a EFE.

La idea de crear “Aquí” surgió hace 10 años en conversaciones entre distintos líderes latinos. Tras una larga deliberación, su evento de lanzamiento será este miércoles, en el que Benavides asumirá oficialmente como directora ejecutiva, y Rentería como presidenta del grupo.

A diferencia de otras organizaciones más enfocadas en la movilización del voto, “Aquí” tendrá como misión principal combatir el discurso de odio y fortalecer el poder económico de la comunidad latina. Washington (EFE)