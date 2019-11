No nos perdonan nuestras políticas económicas: Evo Morales

El expresidente de Bolivia asilado en México, Evo Morales, destacó que en su gobierno el producto interno bruto (PIB) creció cuatro veces, a diferencia de los casi 200 años previos, de 1825 al 2005.

En un conversatorio celebrado en el Centro Cultural Ollin Yoliztli de la Ciudad de México, el político boliviano expuso en este marco que en su país los servicios básicos son un derecho humano amparado en la constitución, no un servicio a la venta.

Al tomar Morales la palabra, un grupo de detractores se levantó de las butacas de la sala Silvestre Revueltas y acusó al político de operar un fraude electoral en octubre pasado.

Los detractores fueron retirados del recinto entre vociferaciones de la audiencia y Morales aseguró que en Bolivia la derecha realiza ese tipo de actos intimidatorios todos los días.

Los operadores del golpe pasaron del racismo al fascismo, agredieron a familiares de políticos del Movimiento al Socialismo (MAS), quemaron casas, amenazaron a personas, acusó Evo Morales, por lo que dijo no estar intimidado ante la protesta registrada en la Ollin Yoliztli.

"Tantas cosas soportamos, ni se imaginan las ofensas, pero el movimiento indígena nunca ha sido rencoroso", dijo, y agregó que después del golpe de Estado se acumulan los muertos y heridos: en Bolivia se registran masacres como en tiempos de dictadura.

Desde las décadas de 1980 y 1990 los bolivianos subrayaron preguntarse cuándo podrían gobernarse a sí mismos, en vez de que lo hicieran el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, señaló el expresidente de Bolivia, quien renunció al cargo bajo presión de las fuerzas armadas.

"Algo que no me perdonan es que hicimos cambios. No nos perdonan, hermanas y hermanos, nuestras políticas económicas", sostuvo Morales tras enunciar cifras económicas ascendentes alcanzadas durante su administración.

El país fue sometido al saqueo de sus recursos naturales, a privatizaciones y políticas neoliberales, lo que lo llevó a formarse políticamente y a consolidar como presidente la nacionalización de los bienes de Bolivia.

Una vía para la transformación es consolidar gobiernos antiimperialistas y ajenos a las políticas capitalistas, sostuvo el líder sudamericano.

Durante el evento, Morales agradeció de Álvaro García Linera, quien fue su vicepresidente y se exilió junto con él en México tras la consolidación del golpe de Estado, perpetrado a partir del 10 de noviembre.

Los hechos de las últimas semanas en Bolivia enseñan que la lucha requiere de unidad, señaló. El gobierno de facto está destrozando lo construido durante años.

"Gracias por acompañar, gracias por sus reflexiones; al gobierno de México gracias por salvarme la vida. Me emocionan al seguir gritando 'Evo Presidente', de verdad no estamos solos", reflexionó.

"El peor enemigo de las nuevas generaciones es el capitalismo, el peor enemigo de las nuevas generaciones es justamente el imperialismo".

Al cerrar su mensaje, Evo Morales llamó a luchar de manera conjunta por la patria grande y por Nuestra América, un concepto que acuñó el ensayista, poeta y revolucionario cubano José Martí. México (NOTIMEX)