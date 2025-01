Pastrana confirma que 9 expresidentes pretenden acompañar a Edmundo González a Venezuela

El expresidente colombiano Andrés Pastrana afirmó que nueve exmandatarios latinoamericanos pretenden acompañar al líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia a su país en su objetivo de asumir el 10 de enero la Presidencia que reclama tras las elecciones del 28 de julio.

Pastrana, que gobernó Colombia entre 1998 y 2002, afirmó en una entrevista con la emisora La FM que ya son nueve expresidentes del grupo Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) que acompañarán a González en su regreso a Venezuela.

“Edmundo le había dicho al mundo que él va a ir a Venezuela y si va a ir a Venezuela, nosotros tenemos la obligación de acompañar a Edmundo a este viaje de regreso para su posesión el próximo 10 de enero”, expresó el exmandatario.

Pastrana añadió que los exmandatarios, cuyos nombres no confirmó, se reunirán en Panamá, donde estará el líder opositor venezolano, y luego viajarán a República Dominicana, que hasta el momento es la última parada del recorrido de Edmundo González por varios países americanos antes del 10 de enero.

Varios expresidentes del grupo IDEA intentaron viajar a Venezuela en julio pasado, invitados por la oposición, pero no pudieron hacerlo debido a que el gobierno del presidente Nicolás Maduro vetó la entrada al país del avión en el que tenían previsto volar.

Sobre la posibilidad de que no los dejen ingresar a Venezuela otra vez, Pastrana dijo: “Si no se da esa autorización y si no se permite el ingreso de la nave con expresidentes y posiblemente otros líderes, incluso puede haber colegas periodistas, lo que queda claramente demostrado es que en Venezuela hay una narcodictadura”.

El expresidente señaló que, debido a la militarización del país caribeño, a Venezuela “no hay por dónde entrar sino es por el aire”, descartando con ello la posibilidad de hacerlo por tierra, por ejemplo desde Colombia, país con el que comparte una frontera de 2 mil 219 kilómetros.

“No sé si tengan el valor de dejar entrar a Edmundo González a Venezuela”, dijo Pastrana, quien añadió que percibe un “temor absoluto” en las recientes declaraciones del ministro del Interior de ese país, Diosdado Cabello.

Cabello amenazó a los exmandatarios y dijo que si intentan entrar a su país, “van a ser detenidos y puestos a la orden de la justicia”.

Entre tanto, el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, informó que propondrá ante la Cámara declarar personas no gratas a los exmandatarios Felipe Calderón y Vicente Fox (México), Jorge Quiroga (Bolivia), Mario Abdo Benítez (Paraguay) y Mireya Moscoso (Panamá) por pretender ingresar a Venezuela.

Aunque la reelección de Maduro ha recibido críticas de la comunidad internacional, principalmente por la falta de la publicación de las actas por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) que avalen su triunfo, todas las instituciones del país -incluidas las Fuerzas Armadas- respaldan al líder chavista y ven a los miembros de la mayor coalición opositora como “golpistas” que pretenden “tomar el poder a la fuerza”. Bogotá (EE)