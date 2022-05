Presidente de México definirá este viernes su asistencia a Cumbre de Américas

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que este viernes definirá su asistencia a la Cumbre de las Américas ante la polémica por la posible exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela a la cita que se celebrará en junio en Estados Unidos.

“Mañana es probable, no lo aseguro, vamos a definir ya la situación sobre la cumbre. Es probable porque estamos valorando una serie de factores", comentó el mandatario en su rueda de prensa diaria.

López Obrador insistió en que su asistencia “depende de que inviten a todos" al evento, que está previsto del 6 al 10 de junio en Los Ángeles.

Aunque el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó que "en ningún caso" asistirá a la cita, López Obrador comentó que "eso es otra cosa".

"El que no quiera ir que no vaya, pero que no se excluya a nadie”, pidió.

López Obrador ha creado una polémica regional al condicionar su asistencia a que la Casa Blanca invite a todos los países de la región, incluyendo a Cuba, Nicaragua y Venezuela, a la cumbre.

Su postura la han secundado Bolivia, Guatemala y naciones de la Comunidad del Caribe (Caricom), mientras que países como Argentina, Honduras y Chile han replicado las críticas aunque asistirán a la reunión.

Sin adelantar su posición definitiva, el presidente de México reveló ahora que ya recibió la invitación de la Casa Blanca.

“Me llegó la invitación, como que está mal el correo porque está fechada desde hace cinco días”, dijo.

La prensa preguntó al mandatario sobre las declaraciones de Díaz-Canel, quien denunció que "Estados Unidos ha estado realizando intensas gestiones y ha ejercido brutales presiones" contra los países como México que han pedido una cumbre "inclusiva".

“Lo único que puedo adelantarles es que tenemos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, con el presidente (Joe) Biden, y tenemos una muy buena relación con el gobierno de Cuba y considero que el presidente Miguel Díaz-Canel es un hombre íntegro", respondió López Obrador.

Ante la controversia, los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) celebrarán una Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, a la que ya han confirmado su asistencia los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Bolivia, Luis Arce.