Realizaron ceremonia por la memoria de Floyd en Minneapolis

Por ocho minutos 46 segundos, los asistentes a la primera ceremonia por la memoria de George Floyd se mantuvieron en silencio, el tiempo que Floyd estuvo detenido con la rodilla de un oficial en el cuello.

La familia de George Floyd, su abogado, Benjamin Crump, y el reverendo Al Sharpton tuvieron oportunidad de hablar de lo que ha significado la muerte de Floyd.

Crump remarcó que la pandemia más importante que afecta a EEUU es la del racismo, que quita la vida a los ciudadanos por su color de piel. Sharpton remarcó que Floyd ya había cambiado al mundo, su muerte fue provocada por el mal funcionamiento del Sistema de Justicia de EEUU.

Durante su discurso en honor a Floyd sentenció que los opresores deben “sacar la rodilla de sus cuellos”, como la analogía del sometimiento que viven los afroamericanos, no sólo en los estratos bajos y medios, aplica para estrellas como Michael Jordan u Oprah Winfrey. “Este es el momento y no pararemos hasta que no cambiemos el sistema de justicia” aseguró. Minneapolis (NOTIMEX)