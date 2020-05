Sanders ve poco probable postularse nuevamente a presidencia de EUA

Bernie Sanders, senador de Vermont y exaspirante a la candidatura presidencial demócrata de Estados Unidos, dijo que es muy poco probable que vuelva a postularse para el cargo.

“Creo que la posibilidad es muy, muy escasa […] Es muy poco probable que vuelva a postularme para presidente”, dijo Sanders al ser cuestionado sobre si consideraría una tercera carrera presidencial en 2024, durante un evento virtual de The Washington Post.

“Creo que la próxima vez verán a otro progresista llevando el estandarte”, declaró el senador, quien el 8 de abril se retiró de la presente contienda, enfocada en vencer a Donald Trump en las elecciones de noviembre.

Sanders inició su primera carrera presidencial en 2016, al crear un movimiento progresista que tuvo gran alcance y seguidores, pero no los suficientes para vencer a Hillary Clinton en la nominación presidencial del Partido Demócrata.

En 2020, el impacto de su campaña progresista fue mayor, pues dio amplia batalla al candidato Joe Biden, exvicepresidente de Estados Unidos, reuniendo una base de jóvenes votantes y una red de recaudación de fondos de "un dólar" sin precedentes.

No obstante, después de que Sanders ganó las elecciones primarias demócratas de New Hampshire y Nevada en febrero, el Partido Demócrata volcó su apoyo a Biden, quien posteriormente arrasó con los comicios del Súper martes y otras fechas clave, analizó The Hill. Washington (NOTIMEX)