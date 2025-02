Sheinbaum afirma que los drones espía de EE.UU. vuelan “bajo petición de México”

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó que los drones estadounidenses que espían a los carteles del narcotráfico vuelan “bajo petición del gobierno de México” ante la polémica surgida en días recientes por los reportes de la prensa internacional.

“Todas las veces es bajo petición del gobierno de México, de colaboración, de información, para poder atender condiciones de seguridad, en marcos de colaboración que están establecidos, principalmente entre las Fuerzas Armadas de México y distintas instituciones del gobierno de Estados Unidos”, sostuvo.

La mandataria aseveró en su conferencia matutina que “no hay nada ilegal” en los drones no tripulados que han reportado medios como CNN y The New York Times como parte de las acciones del gobierno de Donald Trump para espiar a los carteles mexicanos, a los que ha declarado agrupaciones terroristas.

Los vuelos de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) buscan ubicar laboratorios de fentanilo, según informó The New York Times, mientras que CNN señaló que los drones son del modelo MQ-9 y no están armados, aunque podrían equiparse con cargas.

Pero la gobernante mexicana remarcó que esto “es parte de una colaboración y una coordinación, en donde se comparte la información, siempre en el marco de los cuatro principios esenciales de la colaboración entre Estados Unidos y México, en donde un elemento principal es el respeto a la soberanía” mexicana.

Sheinbaum aseveró que estos vuelos ocurren “desde hace muchos años”, por lo que denunció que el revuelo causado por la nota de The New York Times en realidad busca “debilitar” su gobierno.

“¿Qué quieren promover con la nota? ¿Y todos los corifeos que se desatan en medios mexicanos o en la oposición, como diciendo: ‘es que la presidenta de México es débil, tuvo que ceder frente a espionaje del gobierno de EE.UU., hay violación a la soberanía’. Cuando en realidad es un protocolo de cooperación”, manifestó.

Los vuelos han causado controversia porque ocurren mientras el gobierno de México desplegó 10 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera con Estados Unidos a cambio de pausar por un mes los aranceles de Trump, quien también ha advertido de posibles bombardeos en territorio mexicano.

“No nos van a debilitar, primero, porque tenemos principios, y para nosotros la soberanía es un principio, no es negociable. Segundo, porque siempre decimos la verdad, nunca escondemos nada”, concluyó Sheinbaum. México (EFE)