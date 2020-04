Suman 6 millones de apoyo por desempleo en EUA en una semana

Al menos seis millones 648 mil estadounidenses solicitaron el apoyo de desempleo por primera vez la semana pasada, lo que llevó el total a 10 millones en los pasados 14 días, nuevo récord que muestra los estragos económicos de la pandemia, informó el Departamento del Trabajo.

La velocidad y la escala de las pérdidas de empleo no tienen precedentes. Hasta el mes pasado, la peor semana para las solicitudes de desempleo había sido de 695 mil registrados en 1982, recordó The New York Times.

"Lo que generalmente se ocasiona en meses o trimestres en una recesión, ha ocurrido en cuestión de semanas", dijo Michelle Meyer, economista jefe de Estados Unidos para Bank of America Merrill Lynch.

Los mercados mundiales se mostraron inestables ante el anuncio, aunque los futuros del S&P 500 apuntaban a pequeñas ganancias previo al informe.

Desde finales de marzo los sectores más afectados reportados por estados son la atención médica, asistencia social, las artes, el entretenimiento, el transporte y las industrias manufactureras. Washington (NOTIMEX)