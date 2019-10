Trump arremete contra Pelosi por T-MEC

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a la jefa de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, por demorar una votación rápida en el Congreso para ratificar el tratado comercial que renegoció su gobierno con México y Canadá.

“No puedo creer que la nerviosa Nancy Pelosi no esté actuando más rápido en relación al T-MEC. Su gente lo quiere, no saben por qué ella no lo ha sometido a una votación bipartidista. ¡Se está tomando demasiado tiempo!”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.

Para que el Congreso ratifique el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), firmado en diciembre pasado para sustituir al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), es necesario que Pelosi acceda a someter el acuerdo a votación en la Cámara Baja, algo que no ha hecho todavía

A finales de septiembre pasado, el mandatario estadunidense puso en duda la ratificación del T-MEC antes de las elecciones de 2020 debido a la intención de la oposición demócrata de iniciar un juicio político en su contra.

Advirtió que, si eso ocurre, el Partido Republicano hará las cosas “a su manera” cuando “recupere la Cámara de Representantes el año que viene”, en las elecciones generales de noviembre de 2020.