Trump no quiere gente asesinada pero su retórica creó el clima: Sanders

El presidente estadunidense Donald Trump no quiere ver gente asesinada como en las recientes masacres de El Paso y Dayton, pero su retórica ha creado el clima que las envuelve, señaló el senador demócrata Bernie Sanders. En tanto, los habitantes de El Paso, Texas, y Dayton, Ohio, siguen su duelo por las víctimas mortales de los dos tiroteos de hace un fin de semana, que cobraron la vida de 31 personas, entre ellas ocho mexicanos.

"Nunca he dicho que el mandatario quiere ver gente asesinada ni nadie lo quiere, pero él sí ha creado el clima en cual estamos viendo un aumento significativo en los crímenes de odio en este país", dijo el legislador. Son crímenes de odio contra musulmanes, contra mexicanos, contra judíos. "Está creando el tipo de división en esta nación que es lo último que deberíamos de estar haciendo", dijo el legislador por Vermont. Además, instó al conjunto de legisladores en el Congreso estadunidense a rechazar al lobby que defiende a los vendedores de armas, y aprobar una legislación que frene la violencia armada a través de ampliar la verificación de antecedente de los compradores. Subrayó la importancia de combatir el racismo y la supremacía blanca. "Quiero asegurarme de que no veamos el surgimiento del neofascismo en este país y que comprendamos que esos nacionalistas blancos son, de hecho, cuando se involucran en la violencia, terroristas y deben ser tratados como terroristas," dijo.

Mientras en El Paso comenzó a hacerse escuchar "The corrido of a Tragedy in El Paso, Texas", compuesto por Josue Rodríguez, de 23 años de edad, quien recordó que tras la tragedia de la tarde del pasado sábado tres, se encerró en su cuarto para componer el corrido, que tuvo listo dos horas después. La pieza se interpretó en la vigila que habitantes de El Paso realizaron en recuerdo de las víctimas, y que alcanzó otro momento de emoción cuando un mariachi interpretó "Amor Eterno", del compositor mexicano Juan Gabriel. En el céntrico distrito de Oregon de la ciudad de Dayton, en Ohio, en punto de las 01:05 horas, cesó la música festiva de los bares y restaurantes que caracterizan a la zona, en recuerdo de las nueve personas asesinadas justo una semana atrás. Tras unos segundos de silencio, se escuchó la canción "We are Family" y las conversaciones de los comensales continuaron, señaló Dayton Daily News. Washington (NOTIMEX)