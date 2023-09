Trump tiene un reloj en la Quinta Avenida de NY por el que lleva años sin pagar

El ex presidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) dio indicaciones para instalar, hace varios años, un reloj en la calle localizada frente a la torre Trump de la ciudad de Nueva York, en la céntrica Quinta Avenida, reloj que no registró y por el que nunca ha llegado a pagar un permiso, según una investigación exteriorizada por el reconocido periódico The New York Times.

La ciudad, de hecho, no llegó a pedirle a la Organización Trump que pagara por el mencionado reloj hasta el pasado 2015, después de que el rotativo Times le preguntara a las autoridades locales por el reloj con la intención de publicar un artículo relacionado con el mobiliario público, en la que dicho reloj salió a relucir.

Entonces, en aquel momento, el ayuntamiento tuvo a bien ordenar a la empresa que lo retirase, acto seguido varios ingenieros de la Organización Trump solicitaron un permiso, que dicho sea de paso nunca llegó a resolverse. O sea, el reloj ha estado ahí por años, sin el permiso correspondiente.

El periódico, por su parte, estima o considera que el precio de instalar un reloj en la calle de las características del de Trump es de unos 300 dólares al mes.

Una vez que Donald Trump se hizo con la presidencia de Estados Unidos a finales del 2016 (asumió el cargo de mandatario en el 2017), tras derrotar a la candidata demócrata Hillary Clinton, las autoridades locales abandonaron el proceso relacionado con el permiso para tener el reloj en el mencionado lugar, más que todo -esgrimieron- por motivos de seguridad. Volvieron a solicitar tal permiso en julio de este año, argumentando entre otros aspectos que la compañía nunca llegó a completar su solicitud. El proceso quedó inconcluso.

Un portavoz de la Organización que lleva el nombre del ex presidente le comunicó al periódico que ellos proseguirán los trámites pertinentes y trabajarán con las autoridades de la ciudad para mantener el reloj frente a la torre, ya que -apuntaron- constituye “un sello” del edificio.

La empresa en cuestión tiene hasta julio del año que viene (2024) para regularizar la situación relacionada con el mencionado reloj. Nueva York (EFE)