Viceministro venezolano niega violación a derechos humanos en su país

El Parlamento Europeo entregó un premio “ridículo” a la oposición de Venezuela, opinó el viceministro para Europa del país sudamericano, Yvan Gil, según el cual ningún informe de organizaciones multilaterales puede fundamentar que existan violaciones a derechos humanos bajo el gobierno de Nicolás Maduro.

“El Parlamento europeo no es Europa y una mayoría circunstancial ha entregado un premio ridículo a unos violadores de derechos humanos, un premio a quienes quemaron a 29 personas vivas en las calles”, dijo Gil en relación a la entrega a la oposición venezolana (por parte de la Eurocámara) del galardón Sarajov a la libertad de conciencia.

“El premio es una actitud de provocación que poco nos interesa”, declaró el viceministro a los periodistas en el marco de la VIII Conferencia Italia-América Latina, celebrada este miércoles en la sede de la cancillería italiana en Roma.

Gil también negó tajantemente que en su país exista una violación sistemática de los derechos humanos.

“Venezuela ha sido evaluada en el tema de derechos humanos de manera constante, como ningún otro país y podemos decir que en Venezuela no hay violación de derechos humanos, no ha habido violación sistemática de derechos humanos y no la habrá”, sentenció.

Insisitió que con un gobierno revolucionario y socialista “jamás habrá violación de derechos humanos”.

“Nosotros fuimos víctimas en el pasado. En 1989 (con el Caracazo) más de cinco mil caraqueños fueron asesinados en las calles, eso si fue violación de derechos humanos”, dijo.

Denunció que es la oposición venezolana la que ha violado los derechos humanos al quemar vivas a personas de color o de aspecto chavista o que no pertenecían a clases altas.

“En Venezuela se quiere derrocar al gobierno porque a algunos actores políticos no les interesa un gobierno socialista y usan los derechos humanos como una excusa para combatirlo”, indicó.

Refirió que “no hay ningún informe de ninguna organización multilateral regional que haya podido levantar y sustentar las violaciones a los derechos humanos”.

“En más de cuatro años de ataques desmedidos ninguna organización lo ha probado, ni la OEA con todo lo nefasto que ha sido el señor (Luis) Almagro , ha podido emitir algún informe con pruebas fehacientes sobre estas acusaciones”.

Gil también dijo esperar que “pueda haber anuncios importantes” el próximo viernes, cuando se retomarán en Santo Domingo las negociaciones entre gobierno y oposición.

“Este es un proceso dinámico que viene avanzando y va a seguir avanzando, algunas cosas se podrán concluir antes del 15, otras seguirán su curso, lo cierto es que la oposición venezolana pareciera que definitivamente se sentó, se dejó de prejuicios y comenzó a entender que la vía es el diálogo”, subrayó.

Resaltó que” la política violenta, de quemar personas, de atacar instituciones, de atacar hospitales, de dañar la propiedad pública y privada no le resultó”, como quedó demostrado con las elecciones municipales del pasado domingo, en las que Maduro recuperó el poder en 308 de 335 alcaldías.

Gil también recordó que México participa como observador en el proceso de diálogo y que Caracas aspira a tener buenas relaciones con todos.

“México ha venido acompañando el diálogo y es uno de los países acompañantes, esperamos que mantenga la posición de observar, de informar lo que está sucediendo. Creo que es una oportunidad para que la comunidad internacional se entere de los esfuerzos del gobierno del presidente Nicolás Maduro para alentar el diálogo”, puntualizó. Roma (NOTIMEX)