¿Tengo que pagar mi hipoteca o mi renta?

Por el abogado Eric PALACIOS

En estos días con una gran cantidad de personas sin poder trabajar, surge esta pregunta. La respuesta sencilla es: debe pagar su hipoteca o su renta si tiene la habilidad de hacerlo. Si no puede pagarla, no se preocupe en demasía. Hay medidas en pie para ayudarlo y protegerlo.

Renta:

Si usted renta o alquila una casa o apartamento y no la puede pagar, no lo sacarán durante este mes. El gobernador de Nevada ha puesto un paro en las acciones de desalojamiento o evicciones. Por lo tanto, aun si usted no paga su renta, por ahora, no perderá su vivienda.

El gobernador instó a los inquilinos y los dueños de propiedades renteras a comunicarse y llegar a un acuerdo sobre cómo se pagará las rentas en estos meses. Lo peor que puede hacer es no pagar la renta y no comunicarse con el dueño de la propiedad. Tenga en mente que la renta y multas por no pagar a tiempo se rigen por el contrato que usted firmó. Tarde o temprano va a tener que pagar lo que debe.

Hipoteca:

Si usted es dueño de casa y la está pagando al banco, la situación es similar. El banco no lo va a desalojar por no pagar su hipoteca, por ahora. Pero es importante que usted se comunique con su banco si no puede cumplir con los pagos.

La mayoría de bancos ya tienen planes de ayuda. Muchos están aplazando los pagos durante dos a seis meses y no cobrarán multas por su atraso ni reportarán esto negativamente a los buroes de crédito.

Pero, tendrá que hacer un arreglo con su banco sobre cómo y cuándo tendrá que pagar estos meses de hipoteca.

Tenga cuidado al firmar documentos sobre diferir pagos. Algunos bancos han dado tres meses de plazo sin pagar la hipoteca, pero exigen un solo pago el cuarto mes por todo el monto debido. Esto sería imposible de pagar para muchas familias. Pida al banco que añada los pagos al final de su préstamo, añadiendo más meses al préstamo. O pida al banco la opción de pagar lo debido poco a poco. Quizás $100 ó $200 extra al mes.

Las compañías de servicios públicos: gas, luz y agua también han prometido no cortar o clausurar servicios por falta de pago. Si no puede pagarlos, es importante comunicarse con ellos para pedir ayuda y una extensión para pagar.

Hay que mantener la calma y esté en comunicación con nuestros acreedores. De esta manera saldremos adelante poco a poco.