“Feminazis” no existen, es sólo un término peyorativo activista

El término “feminazi” es peyorativo y se utiliza para descalificar a la expresión más radical, pero no por ello inválida, del feminismo, señaló la directora general de la asociación Equidad de Género Ciudadanía, Trabajo y Familia, María Eugenia Romero Contreras.

Señaló que dentro del feminismo las mujeres adoptan posturas que tienen que ver con su realidad y con su propia estrategia para llamar la atención de la opinión pública, “cualquier camino es válido para luchar por los derechos de las mujeres”.

Por ello, aseguró, “las feminazis no existen, no hemos matado a nadie”. Dijo que cualquier expresión es válida siempre y cuando se pronuncie por la no violencia y la no discriminación, así como por abrir el diálogo con otros grupos.

Dijo que las feministas tienen en común estar a favor de aborto, de la libertad sexual y de luchar por los derechos de las mujeres por lo que para ser consideradas una fuerza tienen que estar unidas bajo esos preceptos.

Romero Contreras consideró que el feminismo en México se encuentra en una etapa madura aunque también reconoció los retos que enfrenta el movimiento, “estamos en una época de un feminismo maduro y muy extendido, cuando yo empecé éramos pocas personas pero las propuestas que hemos generando han sido adoptadas por otras muchas mujeres y hombres, porque han probado ser viables, justas, realistas y necesarias”.

Aseguró que los avances a favor de las mujeres han incidido en términos normativos, legales y también culturales, “es claro que ahora se repudia la violencia contra las mujeres”; asimismo, señaló que en otros países de América Latina las mujeres no son acompañadas por la opinión pública para que sean libres a diferencia de México.

Por otro lado, afirmó que el género continúa padeciendo agresiones que responden a un tema de violencia general en el país del que no se pueden sustraer las mujeres.

Reconoció que en México existe una resistencia ante la irrupción de las mujeres en puestos de poder “aunque en el discurso lo celebren, sabemos que a los hombres no les gusta, tenemos que sumar fuerzas trabajar en coaliciones, con mujeres y organizaciones incluso de Latinoamérica y del mundo para seguir ganando espacios”.

También señaló que otro de los retos es hacer de la perspectiva de género una política que incida en todas las áreas de gobierno, como ejemplo, mencionó la prevención del embarazo adolescente “todos tienen que participar, la Secretaría de Salud para atender los casos, pero también las instancias encargadas de los jóvenes, de los indígenas, del deporte, de desarrollo social, para atender la prevención”.

Con 40 años de experiencia en la lucha feminista, la activista señaló que en Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, fue pionera en la creación de presupuestos con perspectiva de género a fin de garantizar que se diera prioridad a los programas gubernamentales que benefician al género y a contrarrestar los problemas que padecen.

Además junto con otras instituciones ha impulsado a diversos liderazgos femeninos en ámbitos como la política y la cultura y de esta manera generar y aprovechar las oportunidades para que exista un cambio en las condiciones de las mujeres.

Asimismo, celebró que en el nuevo gobierno Federal que encabezará, Andrés Manuel López Obrador, existan perfiles como el de Olga Sánchez Cordero, propuesta como titular de la secretaría de Gobernación y quien tiene una agenda progresista y de apoyo a las mujeres.

Afirmó que en ella y en otras mujeres tendrán aliadas las mujeres en el poder Ejecutivo pero también en las cámaras de diputados y senadores en donde existirá, por primera vez, paridad de género.

Al respecto señaló que las políticas tendrán que conocer muy bien la técnica legislativa y tener presencia en comisiones decisivas más allá de las de igualdad y derechos humanos que han sido tradicionalmente destinadas a las mujeres.

Abundó que acompañará al nuevo gobierno para señalar los errores, pero sobre todo para incidir en las políticas públicas, “tenemos que bordar fino y avanzar sobre lo que ya se ha construido, tenemos problemas graves, por ejemplo 70 por ciento de las personas que no estudian ni trabajan son mujeres, pero eso no quiere decir que no hagan nada, muchas de ellas hacen trabajo en casa que no es reconocido”. México (NOTIMEX)